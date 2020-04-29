Mỹ nam Cbiz so kè nhan sắc khi ‘xuống tóc’: Tiêu Chiến bị chê quê mùa, Dịch Dương Thiên Tỉ gây bất ngờ

Sao quốc tế 29/04/2020 18:05

Netizen xứ Trung thích thú khi loạt khoảnh khắc dàn mỹ nam Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Nhậm Gia Luân… để đầu đinh được chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, việc sao nam “xuống tóc” vì vai diễn không thiếu. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ khả năng để cân những kiểu tóc khó nhằn, dễ “dìm hàng” nhan sắc.

Mới đây, một blogger đã tổng hợp lại những khoảnh khắc dàn mỹ nam Cbiz cạo đầu đinh và ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

Tiêu Chiến

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, Tiêu Chiến chẳng ngại thử qua những kiểu tóc mới. Trước đây, anh chàng từng để kiểu đầu đinh đầy vẻ “bad boy”, phong trần khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

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Dù vô cùng điển trai nhưng Tiêu Chiến vẫn bị chê quê mùa - Ảnh: Internet

Với tóc đầu đinh, mỹ nam “Trần tình lệnh” vẫn được khen ngợi không ít nhưng trong số đó cũng có nhiều cư dân mạng cho rằng tạo hình này khá quê mùa: “Khi Tiêu Chiến cạo đầu đinh rồi tôi mới thấy được cậu ấy không đẹp như vậy”, “Đúng là nên để lại tóc dài đi thì hơn”…

Dịch Dương Thiên Tỉ

Để có được tạo hình của Bắc Dã trong phim “Em của thời niên thiếu”, nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ đã hy sinh mái tóc của mình. Tuy nhiên, kiểu đầu đinh này chẳng những không “dìm hàng” nổi nhan sắc của Thiên Tỉ mà ngược lại còn khiến cho anh chàng toát lên khí chất lạnh lùng, bất cần.

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Để vào vai diễn, Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại 'xuống tóc' - Ảnh: Internet

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Hình ảnh Tiểu Bắc đầy bất cần trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Nhậm Gia Luân

Sau thành công của “Cẩm y chi hạ”, Nhậm Gia Luân vô cùng nổi tiếng. Nam diễn viên cũng từng phải “xuống tóc” để phù hợp với hình ảnh chàng lính cứu hỏa trong dự án truyền hình “Lam diễn đột kích”.

Nhiều người cho rằng tạo hình này của Nhậm Gia Luân đã khiến nhan sắc của anh chàng tụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh đầy nam tính và trưởng thành này của nam diễn viên.

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Để trở thành chàng lính cứu hỏa cứng cáp, mạnh mẽ, Nhậm Gia Luân cũng hy sinh tóc của mình – Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác

Sau cùng chính là tiểu lưu lượng nổi nhất nhì Cbiz hiện nay – nam diễn viên Vương Nhất Bác.

Trước đây Vương Nhất Bác cũng từng để tóc đầu đinh nhưng cư dân mạng lại không mấy hảo cảm với kiểu tóc này. Netizen xứ Trung cho rằng tóc đầu đinh không hợp với khuôn mặt của Vương Nhất Bác, làm lộ ra nhiều khuyết điểm.

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Hình ảnh cũ của Vương Nhất Bác được đào lại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu xét về thần thái thì ngôi sao “Trần tình lệnh” lại được cho là toát ra được khí chất lạnh lùng, tiêu soái khi để kiểu tóc khó nhằn này.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Nhậm Gia Luân Dịch Dương Thiên Tỉ

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