Nhan sắc thật của ‘hội visual’ hàng đầu Kpop qua ảnh chưa chỉnh sửa: Jisoo, Irene có thực sự đỉnh cao, Tzuyu gây choáng nhất

Hãy cùng nghía qua những bức ảnh được chụp bằng camera thường dưới đây để xem nhan sắc thật của các mỹ nhân nhà Red Velvet, BLACKPINK và Twice nhé!

Vốn được ca ngợi với vẻ đẹp như nữ thần, cô nàng Irene chẳng hề lo ngại khi bị chụp trộm bằng camera thường. Bằng chứng là ở bất kỳ góc chụp nào thì cũng không thể “dìm hàng” visual nhà Red Velvet. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu làn da trắng sứ mà Irene vô cùng nổi bật trong từng khung hình.

Da trắng, mặt xinh nên kể cả khi chụp cận mặt trong điều kiện thiếu sáng, chị cả Red Velvet vẫn vô cùng lung linh – Ảnh: Internet

Chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ‘nữ thần’ SM cũng đủ ‘đốn tim’ người đối diện - Ảnh: Internet

Jisoo (BLACKPINK)

Có thể nói, nhan sắc của Jisoo chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Phong cách thời trang đa dạng, thần sắc luôn tràn đầy năng lượng là những gì netizen có thể thấy được qua những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Jisoo.

Không trang điểm cầu kỳ hay cố ý tạo dáng nhưng Jisoo vẫn xinh đẹp không tì vết trước ống kính của fan – Ảnh: Internet

Với ảnh chụp cận mặt, thành viên BLACKPINK còn khoe được làn da căng bóng, mịn màng đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Jisoo xứng đáng được xếp vào hàng ngũ visual đỉnh nhất nhì Kpop – Ảnh: Internet

Tzuyu (Twice)

Không sở hữu làn da trắng sứ như Irene hay gu thời trang xịn sò như Jisoo nhưng vẻ đẹp của Tzuyu luôn khiến người ta choáng ngợp. Trong loạt ảnh chụp bằng camera thường chưa qua chỉnh sửa, Tzuyu vẫn vô cùng xinh đẹp dù chẳng make up hay làm tóc điệu đà.

Tzuyu xinh đẹp nhẹ nhàng qua những bức ảnh chụp vội – Ảnh: Internet

Đặc biệt, vóc dáng cao ráo, cân đối của người đẹp nhà Twice thực sự khiến người hâm mộ bấn loạn.