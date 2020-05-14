Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 5: Tiêu Chiến đứng đầu, Dương Tử ‘vượt mặt’ Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 14/05/2020 17:57

Trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ tuần 2 tháng 5, nam diễn viên Tiêu Chiến vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vương. Trong khi đó, Dương Tử cũng đã vươn lên dẫn đầu.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Cbiz sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 2 tháng 5 (từ ngày 4/5 đến ngày 10/5). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ trên mạng xã hội Weibo.

Ở bảng nam diễn viên, cặp đôi  “Trần tình lệnh” Tiêu ChiếnVương Nhất Bác tiếp tục duy trì hai vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, nhờ vai diễn mới trong bộ phim “Thu Thiền” mà Nhậm Gia Luân đã vươn lên đứng vị trí thứ 3, đẩy Chu Nhất Long xuống hạng 5. Đặc biệt, nam diễn viên Lý Dịch Phong bất ngờ giành được vị trí thứ 4 dù không hề có mặt trong bảng xếp hạng tuần trước.

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Tiêu Chiến tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của mình - Ảnh: Internet

Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Trương Nhược Quân, Đặng Luân, Lý Hiện, Vương Khải, Trương Tân Thành.

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Bảng xếp hạng sao nam - Ảnh: Internet

Đối với bảng xếp hạng diễn viên nữ, Dương Tử đã “vượt mặt” Địch Lệ Nhiệt Ba để vươn lên giữ vị trí đầu bảng. “Mỹ nhân Tân Cương” đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2.

Ở vị trí thứ 3 và 4 cũng có sự thay đổi đáng kể trong tuần này. Cụ thể, Trịnh Sảng vươn lên đứng ở hạng 3 đẩy Dương Mịch xuống vị trí thứ 5. Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xếp ở vị trí thứ 4. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng bà xã Phùng Thiệu Phong sẽ có thứ hạng cao hơn khi “Hữu phỉ” lên sóng.

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Dương Tử giành vị trí đầu bảng sau nhiều tuần tụt dốc - Ảnh: Internet
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Bảng xếp hạng sao nữ - Ảnh: Internet

Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là: Tống Thiến, Quan Hiểu Đồng, Lưu Diệc Phi, Châu Đông Vũ, Cúc Tịnh Y.

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Từ khóa:   Dương Tử Vương Nhất Bác Địch Lệ Nhiệt Ba

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