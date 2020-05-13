Trương Bá Chi để lộ hình ảnh quý tử thứ 3 là con lai, danh tính người đàn ông bí mật dần sáng tỏ?

Sao quốc tế 13/05/2020 13:13

Chỉ với 1 bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, danh tính bố ruột của con trai thứ 3 nhà Trương Bá Chi một lần nữa trở thành đề tài bàn tán.

Hôm qua (12/5) là sinh nhật lần thứ 10 của con trai thứ 2 của Trương Bá ChiTạ Đình Phong – bé Quintus. Trong ngày đặc biệt này, nữ diễn viên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng để chúc mừng sinh nhật quý tử. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Trương còn đăng tải lên trang cá nhân 2 bức ảnh chụp chung cùng các con.

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Trương Bá Chi và con trai Quintus - Ảnh: Internet
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Quý tử thứ 3 Marcus được che chắn cẩn thận - Ảnh: Internet

Mặc dù Trương Bá Chi đã cẩn thận dùng sticker che mặt cậu út Marcus nhưng vẫn thu hút sự chú ý không nhỏ từ công chúng. Nhiều người tinh ý phát hiện quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi sở hữu mái tóc nâu vàng đặc trưng, khác hoàn toàn với 2 anh trai của mình. Chính điều này đã khiến netizen xứ Trung thêm phần chắc chắn rằng Marcus là con lai.

Ngay sau đó, danh tính về bố ruột của Marcus lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít tin đồn cho rằng người tình ngoại quốc của Bá Chi chính là bố của Marcus. Theo đó, nữ diễn viên và người đàn ông này có quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua. Thậm chí, cả hai còn chụp hình cùng nhau trong tiệc thôi nôi của Marcus. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

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Người đàn ông được cho là bố của Marcus - Ảnh: Internet

Cuối năm 2018, Trương Bá Chi bí mật sinh con trai thứ 3 và cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn giấu kín danh tính về bố của đứa bé. Cư dân mạng ngày càng thêm tò mò về người đàn ông bí mật của nữ diễn viên họ Trương.

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