BXH phim truyền hình Hoa Ngữ hot nhất trong quý I: Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu, ‘Cẩm y chi hạ’ gây tiếc nuối

Bảng xếp hạng chỉ số phim truyền hình Hoa ngữ lên sóng trong quý I đã chính thức được công bố. Tuy nhiên, kết quả lại không như netizen dự đoán.

Mới đây, truyền thông xứ Trung đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất trong quý I năm 2020. Cụ thể, kết quả được dựa trên số liệu tổng hợp về độ hot truyền thông, lượng người xem, mức độ thảo luận và độ phổ biến của tác phẩm. Top những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất trong quý I - Ảnh: Internet Theo đó, dự án “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” do mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đảm nhận vai chính đã xuất sắc đứng đầu bảng. Những bộ phim được khán giả yêu thích có mặt trong top 10 gồm: “Bên tóc mai không phải hải đường hồng”, “Cẩm y chi hạ”, “Muốn gặp anh”…

“Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” là bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn nằm trong hệ liệt “Tam sinh tam thế” của tác giả Đường Thất Công Tử. Đặc biệt, phim có sự tham gia của tiểu hoa lưu lượng Địch Lệ Nhiệt Ba. “Mỹ nhân Tân Cương” vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nên việc chiếm ưu thế về độ phổ biến là điều tất yếu. Địch Lệ Nhiệt Ba giúp tăng độ phổ biến của bộ phim không ít - Ảnh: Internet Trong khi đó, “Bên tóc mai không phải hải đường hồng” của Huỳnh Hiểu Minh với đề tài đam mỹ giành được vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng lần này. Dàn diễn viên chính của phim đều là những cái tên quen thuộc trong “Diên Hi Công Lược” nên độ thảo luận cũng như lượt xem khá cao.

'Bên tóc mai không phải hải đường hồng' của Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet 'Cẩm y chi hạ' là tác phẩm được rất nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet Điều khiến cư dân mạng tiếc nuối nhất chính là bộ phim nổi bật trong quý I – “Cẩm y chi hạ” chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Xét về nội dung hay diễn xuất thì tác phẩm này của Nhậm Gia Luân không hề kém cạnh hai bộ phim kể trên, thậm chí còn được yêu thích hơn. Chính vì vậy, khán giả đã rất kỳ vọng “Cẩm y chi hạ” xếp ở thứ hạng cao hơn.

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