BXH phim truyền hình Hoa Ngữ hot nhất trong quý I: Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu, ‘Cẩm y chi hạ’ gây tiếc nuối

Sao quốc tế 13/05/2020 17:46

Bảng xếp hạng chỉ số phim truyền hình Hoa ngữ lên sóng trong quý I đã chính thức được công bố. Tuy nhiên, kết quả lại không như netizen dự đoán.

Mới đây, truyền thông xứ Trung đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất trong quý I năm 2020. Cụ thể, kết quả được dựa trên số liệu tổng hợp về độ hot truyền thông, lượng người xem, mức độ thảo luận và độ phổ biến của tác phẩm.

phim truyen hinh hoa ngu 1
Top những bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất trong quý I - Ảnh: Internet

Theo đó, dự án “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” do mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang đảm nhận vai chính đã xuất sắc đứng đầu bảng. Những bộ phim được khán giả yêu thích có mặt trong top 10 gồm: “Bên tóc mai không phải hải đường hồng”, “Cẩm y chi hạ”, “Muốn gặp anh”…

“Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” là bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn nằm trong hệ liệt “Tam sinh tam thế” của tác giả Đường Thất Công Tử. Đặc biệt, phim có sự tham gia của tiểu hoa lưu lượng Địch Lệ Nhiệt Ba. “Mỹ nhân Tân Cương” vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nên việc chiếm ưu thế về độ phổ biến là điều tất yếu.

phim truyen hinh hoa ngu 2
Địch Lệ Nhiệt Ba giúp tăng độ phổ biến của bộ phim không ít - Ảnh: Internet

Trong khi đó, “Bên tóc mai không phải hải đường hồng” của Huỳnh Hiểu Minh với đề tài đam mỹ giành được vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng lần này. Dàn diễn viên chính của phim đều là những cái tên quen thuộc trong “Diên Hi Công Lược” nên độ thảo luận cũng như lượt xem khá cao.

phim truyen hinh hoa ngu 3
'Bên tóc mai không phải hải đường hồng' của Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet
phim truyen hinh hoa ngu 4
'Cẩm y chi hạ' là tác phẩm được rất nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Điều khiến cư dân mạng tiếc nuối nhất chính là bộ phim nổi bật trong quý I – “Cẩm y chi hạ” chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Xét về nội dung hay diễn xuất thì tác phẩm này của Nhậm Gia Luân không hề kém cạnh hai bộ phim kể trên, thậm chí còn được yêu thích hơn. Chính vì vậy, khán giả đã rất kỳ vọng “Cẩm y chi hạ” xếp ở thứ hạng cao hơn.

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Vốn được xem là ‘hảo tỷ muội’ nhưng hiện Dương Mịch và Angela Baby đang vướng phải tin đồn bất hòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Nhậm Gia Luân Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Những lần ‘trượt tay’ để đời của Dương Tử: Cố tình PR cho phim, ám chỉ bạn trai cũ phản bội?

Những lần ‘trượt tay’ để đời của Dương Tử: Cố tình PR cho phim, ám chỉ bạn trai cũ phản bội?

Trương Bá Chi để lộ hình ảnh quý tử thứ 3 là con lai, danh tính người đàn ông bí mật dần sáng tỏ?

Trương Bá Chi để lộ hình ảnh quý tử thứ 3 là con lai, danh tính người đàn ông bí mật dần sáng tỏ?

Lâu ngày lộ diện, nhan sắc ‘mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược’ xuống dốc không phanh khiến netizen tiếc nuối

Lâu ngày lộ diện, nhan sắc ‘mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược’ xuống dốc không phanh khiến netizen tiếc nuối

5 mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ

5 mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc của làng giải trí Hoa ngữ

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 7 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 9 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 26 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý