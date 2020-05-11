Sau khi nữ diễn viên Dương Tử like bài viết của Tiêu Chiến, cư dân mạng đã đào lại những lần “trượt tay” gây sóng gió trong quá khứ của cô.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã lên top 1 tìm kiếm trên Weibo khi “lỡ tay” like bài viết của Tiêu Chiến.

Cụ thể, mỹ nam “Trần tình lệnh” đã chia sẻ dòng trạng thái nhắc nhở fan hãy đặt cuộc sống của mình lên trước việc theo đuổi thần tượng. Cuối bài viết, nam diễn viên khẳng định: “Tôi không cần tiếp ứng”.

Điều gây chú ý nhất là Dương Tử đã like bài viết này của Tiêu Chiến nhưng sau đó vội vàng bỏ like. Hành động của nàng “Đồng Niên” bị dân mạng mỉa mai là “diễn trò”. Bên cạnh đó, một số netizen cho rằng cô đang cố tình PR cho bộ phim sắp tới của cả hai.

Dương Tử like bài viết của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Được biết, trong vòng 4 năm qua, nữ diễn viên đã “trượt tay” tới 28 lần và không lần nào không gây sóng gió. Một trong số đó phải kể đến việc Dương Tử like bài viết nói xấu người yêu cũ khiến dư luận liên tưởng đến chuyện Tần Tuấn Kiệt phản bội nữ diễn viên như tin đồn.

Dương Tử và người cũ Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” còn thường xuyên “trượt tay” like những bài viết có nội dung sao tác couple với các bạn diễn nam và minh tinh nổi tiếng như Đặng Luân, Vương Tuấn Khải…

Nữ diễn viên từng like bài viết có nội dung ghép cặp cô và Đặng Luân - Ảnh: Internet

Thậm chí, cô nàng còn quan tâm đến những đại lưu lượng của Cbiz như like, xóa nội dung có liên quan việc Lộc Hàm hẹn hò, tranh giành phiên vị với Ngô Diệc Phàm, đối thủ cạnh tranh Triệu Lệ Dĩnh… Có thể thấy, netizen không còn mấy lạ lẫm với những lần “lỡ tay” của Dương Tử.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến? Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-lan-truot-tay-de-doi-cua-duong-tu-co-tinh-pr-cho-phim-am-chi-ban-trai-cu-phan-boi-358544.html