Những lần ‘trượt tay’ để đời của Dương Tử: Cố tình PR cho phim, ám chỉ bạn trai cũ phản bội?

Sao quốc tế 11/05/2020 18:16

Sau khi nữ diễn viên Dương Tử like bài viết của Tiêu Chiến, cư dân mạng đã đào lại những lần “trượt tay” gây sóng gió trong quá khứ của cô.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử đã lên top 1 tìm kiếm trên Weibo khi “lỡ tay” like bài viết của Tiêu Chiến.

Cụ thể, mỹ nam “Trần tình lệnh” đã chia sẻ dòng trạng thái nhắc nhở fan hãy đặt cuộc sống của mình lên trước việc theo đuổi thần tượng. Cuối bài viết, nam diễn viên khẳng định: “Tôi không cần tiếp ứng”.

Điều gây chú ý nhất là Dương Tử đã like bài viết này của Tiêu Chiến nhưng sau đó vội vàng bỏ like. Hành động của nàng “Đồng Niên” bị dân mạng mỉa mai là “diễn trò”. Bên cạnh đó, một số netizen cho rằng cô đang cố tình PR cho bộ phim sắp tới của cả hai.

dien vien duong tu 1
Dương Tử like bài viết của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Được biết, trong vòng 4 năm qua, nữ diễn viên đã “trượt tay” tới 28 lần và không lần nào không gây sóng gió. Một trong số đó phải kể đến việc Dương Tử like bài viết nói xấu người yêu cũ khiến dư luận liên tưởng đến chuyện Tần Tuấn Kiệt phản bội nữ diễn viên như tin đồn.

dien vien duong tu 2
Dương Tử và người cũ Tần Tuấn Kiệt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” còn thường xuyên “trượt tay” like những bài viết có nội dung sao tác couple với các bạn diễn nam và minh tinh nổi tiếng như Đặng Luân, Vương Tuấn Khải…

dien vien duong tu 3
Nữ diễn viên từng like bài viết có nội dung ghép cặp cô và Đặng Luân - Ảnh: Internet

Thậm chí, cô nàng còn quan tâm đến những đại lưu lượng của Cbiz như like, xóa nội dung có liên quan việc Lộc Hàm hẹn hò, tranh giành phiên vị với Ngô Diệc Phàm, đối thủ cạnh tranh Triệu Lệ Dĩnh… Có thể thấy, netizen không còn mấy lạ lẫm với những lần “lỡ tay” của Dương Tử.

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Không biết vô tình hay cố ý nhưng với hành động này, Dương Tử lại tiếp tục vướng vào ồn ào của Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Đặng Luân

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 4: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba rủ nhau đứng đầu, Dương Tử vượt mặt Dương Mịch

Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 4: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba rủ nhau đứng đầu, Dương Tử vượt mặt Dương Mịch

‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử?

‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử?

Bị bôi nhọ gây ảnh hưởng danh tiếng, Dương Tử quyết định khởi kiện đại fan của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Bị bôi nhọ gây ảnh hưởng danh tiếng, Dương Tử quyết định khởi kiện đại fan của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Không biết vì quá ‘có tâm’ hay chẳng ưa Dương Tử, thợ photoshop chỉnh ảnh lố đến mức khiến cô như biến thành người khác

Không biết vì quá ‘có tâm’ hay chẳng ưa Dương Tử, thợ photoshop chỉnh ảnh lố đến mức khiến cô như biến thành người khác

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 27 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý