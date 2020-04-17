Không biết vì quá ‘có tâm’ hay chẳng ưa Dương Tử, thợ photoshop chỉnh ảnh lố đến mức khiến cô như biến thành người khác

Mới đây, loạt ảnh quảng cáo mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.

Vốn là một tiểu Hoa đán nổi tiếng của Cbiz, những thông tin xoay quanh nữ diễn viên Dương Tử luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận. Đặc biệt, sau thành công của “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, cái tên Dương Tử càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ diễn xuất, đời tư mà nhan sắc của nàng “Đồng Niên” cũng liên tục bị netizen xứ Trung săm soi, bàn tán.

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử liên tục bị mang ra bàn tán - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger chuyên đưa tin tức của các ngôi sao Hoa ngữ bất ngờ chia sẻ loạt ảnh quảng cáo mới nhất của Dương Tử lên Weibo. Cụ thể, người này đã không ngừng mỉa mai thợ photoshop chỉnh sửa hình ảnh của Dương Tử quá đà khiến gương mặt của nữ diễn viên cứng đờ, giả tạo. Thậm chí, mỗi tấm ảnh của Dương Tử đều mang lại cảm giác khác lạ, không giống như chụp cùng 1 người. Biểu cảm của nữ diễn viên trông khá thiếu tự nhiên vì photoshop quá đà - Ảnh: Internet

Người hâm mộ của Dương Tử còn không nhận ra cô ở bức ảnh này - Ảnh: Internet Phần cổ của cô bị kéo dài quá lố - Ảnh: Internet Hình ảnh trước đó của Dương Tử tại một sự kiện - Ảnh: Internet Ngay lập tức, loạt ảnh này của Dương Tử đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng những tấm ảnh chụp quảng cáo đã bị chỉnh sửa quá lố, khác xa so với nhan sắc ngoài đời: “Thợ chỉnh ảnh không phải cùng 1 người sao?”, “Giật mình luôn đó”, “Như 4 người khác luôn”, “Làm khó cho đội chỉnh ảnh rồi”, “Nhìn cứ thấy buồn cười”, “Photoshop kiểu gì thế này”... Trước đó, nàng “Đồng Niên” từng vướng vào tin đồn đặt ra yêu cầu khắt khe, yêu sách với thợ photoshop. Thời điểm đó, netizen xứ Trung đã không ngừng chê cười, mỉa mai nhan sắc của Dương Tử.

Đang ‘sóng yên biển lặng’, fan Dương Tử bỗng nổi giận, trách mắng phòng làm việc để lãng phí vẻ đẹp của thần tượng Mới đây, người hâm mộ nữ diễn viên Dương Tử đã chỉ trích phòng làm việc và quản lý không chăm sóc chu đáo cho thần tượng khiến cô bị mai một tài năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-biet-vi-qua-co-tam-hay-chang-ua-duong-tu-tho-photoshop-chinh-anh-lo-den-muc-khien-co-nhu-bien-thanh-nguoi-khac-356899.html