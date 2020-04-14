Mới đây, người hâm mộ nữ diễn viên Dương Tử đã chỉ trích phòng làm việc và quản lý không chăm sóc chu đáo cho thần tượng khiến cô bị mai một tài năng.

Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những tiểu Hoa đán được nhiều khán giả yêu mến qua hàng loạt tác phẩm truyền hình xuất sắc. Đặc biệt, sau thành công của “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”, Dương Tử ngày càng nổi tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh đó, cô cũng được nhiều nhà sản xuất chú ý, săn đón.

Dương Tử luôn được đánh giá cao về diễn xuất - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Dương Tử cũng là một trong những nghệ sĩ nữ có lượng antifan đông đảo nhất nhì Cbiz. Mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những tin hắc về nữ diễn viên.

Có thể nói, Dương Tử bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ, diễn xuất luôn được đánh giá cao, tên tuổi cũng ngày càng trở nên phổ biến. Thế nhưng, bên cạnh những tác phẩm nổi bật thì Dương Tử lại khá “vô duyên” với các giải thưởng.

Mới đây, fan Dương Tử bất ngờ nổi giận và lên tiếng chỉ trích phòng làm việc cũng như người quản lý của nữ diễn viên. Nguyên nhân được cho rằng họ không làm tốt công việc của mình, khiến nàng tiểu hoa bị mắng chửi và liên tiếp vướng vào những thị phi không đáng có.

Người hâm mộ chỉ trích phòng làm việc của Dương Tử - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Dương Tử vốn có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tạo hình của cô liên tục bị chê bai là nhàm chán vì công ty không có sự đổi mới và hậu thuẫn tốt. Theo đó, đây đều là những ức chế lâu ngày tích tụ của người hâm mộ Dương Tử.

Hiện tại, phía công ty chủ quản của nàng “Đồng Niên” vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Bảng xếp hạng sao Cbiz đầu tháng 4: Tiêu Chiến không bị scandal vùi dập, Dương Tử chịu thua Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch Trong bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ đầu tháng 4, nam diễn viên Tiêu Chiến đã xuất sắc đứng đầu danh sách dù liên tục bị “đóng băng” hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-song-yen-bien-lang-fan-duong-tu-bong-noi-gian-trach-mang-phong-lam-viec-de-lang-phi-ve-dep-cua-than-tuong-356675.html