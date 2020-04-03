Phiên vị trong ‘Thanh trâm hành’ đã định, Dương Tử xếp trước Ngô Diệc Phàm?

Trong đoạn clip quảng bá cho bộ phim “Thanh trâm hành” được Đài trung ương CCTV6 đăng tải, nữ diễn viên Dương Tử đã giành được vị trí nhất phiên.

Từ sau khi xác nhận tham gia dự án “Thanh trâm hành”, cặp đôi diễn viên Dương Tử và Ngô Diệc Phàm liên tục vướng vào những ồn ào không đáng có. Trong đó phải kể đến cuộc chiến giành phiên vị của fan Dương Tử và Ngô Diệc Phàm.

Cuộc chiến giành phiên vị giữa Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đã đến hồi kết? - Ảnh: Internet

Để thần tượng có được vị trí nhất phiên, fandom 2 nhà không ngừng tranh cãi đến “sứt đầu mẻ trán”. Hàng loạt tin đồn thi nhau xuất hiện, nhiều người khẳng định Dương Tử chính là nhất phiên vì đây là dự án chuyển thể từ nguyên tác đại nữ chủ. Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng Ngô Diệc Phàm nên được ưu tiên vì anh chàng thuộc hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Mới đây, Đài trung ương CCTV6 đã tung đoạn clip quảng bá, giới thiệu về bộ phim “Thanh trâm hành”. Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là tên của Dương Tử xếp trước Ngô Diệc Phàm làm dấy nên nghi vấn cuộc chiến tranh giành phiên vị đã ngã ngũ. Có thể dễ dàng nhận thấy, phần thắng đã thuộc về nữ diễn viên “Cá mực hầm mật”.

Dương Tử giành được nhất phiên? - Ảnh: Internet

Vốn là nhà đài trung ương có độ uy tín vô cùng cao nên sự sắp xếp tên tuổi diễn viên của CCTV6 được dân mạng khá tin tưởng. Trước đó còn có nguồn tin tiết lộ Ngô Diệc Phàm đã giành được vị trí nhất phiên của “Thanh trâm hành”. Chính vì vậy, kết quả này quả thực khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện tại, cả hai diễn viên chính đã gia nhập đoàn phim và hoàn thành nốt những cảnh quay trong “Thanh trâm hành”. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ tác phẩm này lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phien-vi-trong-thanh-tram-hanh-da-dinh-duong-tu-xep-truoc-ngo-diec-pham-355707.html