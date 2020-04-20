Bị bôi nhọ gây ảnh hưởng danh tiếng, Dương Tử quyết định khởi kiện đại fan của Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 20/04/2020 17:43

Netizen xứ Trung đang không ngừng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương Tử khởi kiện đại fan của “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, nữ diễn viên Dương Tử đang là một trong những tiểu hoa sau 90 nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Vẻ ngoài đáng yêu cùng lối diễn xuất được đánh giá cao, Dương Tử nhanh chóng trở thành “con cưng” của các nhà sản xuất.

Năm nay, Dương Tử hứa hẹn sẽ tiếp tục đột phá với dự án “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” hợp tác cùng mỹ nam Tiêu Chiến và tác phẩm “Thanh trâm hành” sánh đôi cùng Ngô Diệc Phàm.

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Dương Tử ngày càng nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì ngày càng nổi tiếng mà nàng “Đồng Niên” liên tục vướng vào những thị phi không đáng có. Đặc biệt, nữ diễn viên thường xuyên chịu ảnh hưởng của bạo lực mạng, thậm chí người nhà của cô cũng bị kéo vào. Trước tình trạng này, phía công ty của Dương Tử đã đưa ra quyết định nhờ luật pháp can thiệp để bảo vệ nghệ sĩ.

Ngày 20/4, văn phòng luật sư Tinh Quyền Bắc Kinh đăng tải thư luật sư của phòng làm việc Dương Tử, yêu cầu những tài khoản mạng xâm phạm quyền danh dự của nữ diễn viên lập tức xóa những nội dung phỉ báng có liên quan. Đồng thời cho biết họ đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ cũng như chuẩn bị khởi tố với một số tài khoản: “Chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố theo trình tự, truy cứu trách nhiệm đến cùng với những tài khoản cố tình công kích, ác ý photoshop ảnh, phỉ báng, nhục mạ Dương Tử”.

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Phía Dương Tử quyết định khởi kiện những tài khoản bôi nhọ nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Theo tin tức lan truyền trên mạng thì một trong những tài khoản bị khởi kiện là đại fan (fan lớn có sức ảnh hưởng trong fandom) của Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, hành động cứng rắn này của phía Dương Tử đã khiến fan nhà Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng tức giận.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba

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