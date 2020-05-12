Lâu ngày lộ diện, nhan sắc ‘mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược’ xuống dốc không phanh khiến netizen tiếc nuối

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, nữ diễn viên Trương Gia Nghê bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông vì nhan sắc già nua.
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Sau thành công của dự án truyền hình “Diên Hi Công Lược”, nữ diễn viên Trương Gia Nghê được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất trong phim. Thậm chí, cô nàng còn từng gây sốt với sắc vóc nuột nà chỉ sau 3 tháng hạ sinh quý tử lần 2.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm bộ phim lên sóng, nhan sắc của cô bỗng xuống dốc không phanh.
Cụ thể mới đây, Trương Gia Nghê đã xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng ở Thượng Hải. Được biết, đây là lần tái xuất đầu tiên của nữ diễn viên sau khoảng thời gian tạm dừng mọi hoạt động vì dịch bệnh.
Qua những hình ảnh trang Sina đăng tải, dù được trang điểm kỹ lưỡng nhưng “Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược” vẫn gây choáng bởi nhan sắc già nua, lộ nhiều nếp nhăn. Không ít cư dân mạng cho rằng vẻ tươi trẻ, thanh tú trước đây của Trương Gia Nghê dường như đã biến mất hoàn toàn.
Có thể thấy, nhan sắc của Trương Gia Nghê đã thay đổi khá nhiều nhưng lại theo chiều hướng có phần tiêu cực.