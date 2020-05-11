‘Hội thánh ế’ đắt giá nhất Cbiz: Toàn mỹ nhân nổi tiếng nhưng tình duyên lận đận

Làng giải trí xứ Trung không hiếm những mỹ nhân Hoa ngữ ngoài 30 sở hữu ngoại hình xuất chúng, sự nghiệp vững chắc cùng khối tài sản khổng lồ… Thế nhưng, họ vẫn mãi chưa tìm được một bến đỗ cho cuộc đời.

Trong chuyện tình cảm, Phạm Gia đã trải qua rất nhiều mối tình. Danh sách bạn trai tin đồn của cô dài dằng dặc và toàn những cái tên đáng gờm: Giả Vân – Chủ tịch công ty điện ảnh Pikawang, Hồng Kim Bảo – ông trùm giải trí Hong Kong, Vương Trung Lỗi – giám đốc công ty Hoa Nghị Huynh Đệ…

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Băng Băng thực sự đứng trên đỉnh cao danh vọng. Dù mang danh là “nữ hoàng thị phi” của Cbiz nhưng không thể phủ nhận những thành công trong sự nghiệp của cô.

Tuy nhiên, người đẹp chỉ công khai thừa nhận tình cảm với nam diễn viên Lý Thần. Mối tình của cặp đôi đã trải qua không ít sóng gió và những tưởng đã đi đến một cái kết có hậu. Tuy nhiên, sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi khiến bao người tiếc nuối.

Mối tình gây nhiều tiếc nuối của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn đang ‘độc thân vui tính’ – Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, người ta sẽ nghĩ ngay đến một “thần tiên tỷ tỷ” với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Dù bị chê là “bình hoa di động” nhưng Lưu Diệc Phi vẫn luôn là “con cưng” trong mắt các nhà sản xuất.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vướng không ít tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ công khai hẹn hò duy nhất với một người là Song Seung Hun. Trong quá trình tham gia phim điện ảnh “Tình yêu thứ 3”, cả hai đã nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau.

Dẫu vậy, vì sự cách biệt địa lý mà chỉ sau 2 năm hẹn hò, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun đã cho nhau lối đi riêng.

Cả hai chia tay sau 2 năm mặn nồng - Ảnh: Internet

Ở tuổi 33, Lưu Diệc Phi vẫn chưa tìm được một nửa của mình – Ảnh: Internet

Tần Lam

Nhờ tài năng và ngoại hình xinh đẹp, Tần Lam nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim truyền hình và điện ảnh. Sau nhiều năm nỗ lực, Tần Lam vinh dự nhận giải Nữ diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim Quốc tế Trung Quốc lần 3.

Dù đã 41 tuổi nhưng Tần Lam vẫn vô cùng xinh đẹp – Ảnh: Internet

Trong quá khứ, nữ diễn viên Tần Lam từng hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai được đánh giá là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của Cbiz. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, cặp đôi chính thức chia tay. Nguyên nhân được cho là Tần Lam mải chạy theo sự nghiệp, không chăm sóc cho Huỳnh Hiểu Minh khi anh gặp tai nạn giao thông.

Hiện tại, nữ diễn viên không công khai tình cảm với bất kỳ ai.