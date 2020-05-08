Khi mỹ nhân Hoa ngữ so kè nhan sắc với mẹ ruột: Lưu Diệc Phi và Cúc Tịnh Y cũng phải ‘lép vế’

Lý Tiểu Lộ , Lưu Diệc Phi , Cúc Tịnh Y … đều là những mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng của Cbiz. Tuy nhiên, khi đứng cạnh mẹ ruột của mình, họ lại có phần “lép vế”.

Từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ” với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết. Tuy nhiên, người hâm mộ từng một phen choáng váng khi nữ diễn viên tiết lộ cô là người kém sắc nhất nhà. Bởi lẽ, mẹ của Lưu Diệc Phi thực sự là một đại mỹ nhân.

Cúc Tịnh Y

“Mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y từng vướng không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi nhìn nhan sắc của mẹ ruột cô, người hâm mộ đã hiểu tại sao nữ diễn viên lại sở hữu vẻ đẹp khuynh thành như vậy.

Có thể nói, nhan sắc của mẹ Cúc Tịnh Y đẹp đến mức kinh diễm. Mọi đường nét trên gương mặt đều hài hòa, thanh tú và sắc sảo. Thậm chí, netizen xứ Trung còn cho rằng “Mỹ nữ 4000 năm” hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của mẹ cô.

Nhan sắc của mẹ Cúc Tịnh Y khiến dân tình điên đảo - Ảnh: Internet

Lý Tiểu Lộ

Mẹ của Lý Tiểu Lộ – bà Trương Vỹ Hân cũng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung. Sở hữu vẻ đẹp vừa thanh tao vừa thoát tục, bà là nữ diễn viên được nhiều người săn đón những năm 80.

Hiện tại, dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc của Trương Vỹ Hân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trương Hinh Dư

Trong bức ảnh chụp cùng con gái, mẹ của Trương Hinh Dư đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Mẹ Trương Hinh Dư chẳng hề kém cạnh khi chụp ảnh chung với con gái - Ảnh: Internet

Đa số đều cho rằng, nữ diễn viên đẹp xuất sắc như vậy là nhờ thừa hưởng gen trội của mẹ.