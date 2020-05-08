BXH sao Cbiz được yêu thích nhất tháng 4: Tiêu Chiến phá vỡ kỷ lục của thành viên TFBoys, nhiều tên tuổi đình đám dẫn đầu

Nam diễn viên Tiêu Chiến đã đánh bại kỷ lục của Vương Tuấn Khải và nghiễm nhiên trở thành ngôi sao được yêu thích nhất tháng 4.

Đến hẹn lại lên, Powerstar đã công bố danh sách những nghệ sĩ Hoa ngữ được yêu thích nhất trong tháng 4 lên Weibo. Theo đó, kết quả dựa trên số phiếu mà người hâm mộ và cư dân mạng bình chọn cho hạng mục Ngôi sao quyền lực nhất được yêu mến nhất tháng 4/2020. Được biết, tổng số phiếu bầu từ cư dân mạng dành cho nghệ sĩ mình yêu mến nhất thuộc nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực châu Á.

So với tháng 3, bảng xếp hạng kỳ này đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, thành viên nổi tiếng của TFBoys - Vương Tuấn Khải đã thiết lập được kỷ lục 26 tháng đứng đầu danh sách ngôi sao được yêu thích nhất.

Vương Tuấn Khải đứng đầu 26 tháng liên tục - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam diễn viên Tiêu Chiến đã thể hiện được sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình khi soán ngôi vương của trưởng nhóm TFBOYS trong tháng 4. Nhiều người cho rằng, chính những động thái chuẩn bị tái xuất của ngôi sao “Trần tình lệnh” đã giúp anh thu hút sự chú ý hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến đã phá vỡ kỷ lục của thành viên TFBoys - Ảnh: Internet

Theo sau lần lượt là những cái tên đình đám khác như Vương Nhất Bác, Chu Nhất Long và Vương Nguyên.

3 cái tên nổi bật trong danh sách này - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng các nghệ sĩ quyền lực ở Trung Quốc được yêu thích nhất tháng 04/2020:

Tiêu Chiến Vương Tuấn Khải Vương Nhất Bác Chu Nhất Long Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ Địch Lệ Nhiệt Ba Lý Hiện Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Nhậm Gia Luân Đặng Luân Tống Thiến Hoa Thần Vũ Trương Nhan Tề Nghiêm Hạo Tường Nhâm Hào Châu Chấn Nam Trương Tân Thành Lý Vấn Hàn

Thời kỳ hoàng kim của các nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ trong 20 năm qua Cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000 là thời kỳ hoàng kim của Triệu Vy, thế nhưng sau đó đã có sự soán ngôi ngoạn mục của các diễn viên trẻ.

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