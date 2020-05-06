Kim Tượng lần thứ 39: Châu Đông Vũ trở thành Ảnh hậu, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất sắc giành được giải thưởng này

Giải Kim Tượng lần thứ 39 đã chính thức diễn ra vào lúc 14 giờ ngày hôm nay (6/5) trước sự mong chờ của khán giả và giới truyền thông.
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Giải Kim Tượng là một trong những giải thưởng danh giá cũng như quan trọng nhất của giới điện ảnh Hoa Ngữ và Hong Kong. Theo đó, giải Kim tượng của điện ảnh Hong Kong, giải Kim Kê của điện ảnh Đại Lục và Kim Mã của điện ảnh Đài Loan là ba giải thưởng lớn và uy tín nhất hiện nay.
Mỗi năm, hiệp hội Kim Tượng điện ảnh Hong Kong sẽ chọn ra những hạng mục phát triển và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm. Những hạng mục này bao gồm: Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất…
Với hàng loạt đề cử, tác phẩm điện ảnh “Em của niên thiếu” với bộ đôi nam nữ chính Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đã xuất sắc ẵm đến 8 giải thưởng trong số 21 hạng mục.
Trong đó, nữ diễn viên Châu Đông Vũ đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và trở thành Ảnh hậu của Kim Tượng lần thứ 39.
Bạn diễn của cô nàng – nam diễn viên trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không kém cạnh khi vượt qua nhiều đối thủ giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất ở tuổi 19. Được biết, “Em của niên thiếu” chính là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Thiên Tỉ khi mới 17 tuổi.
Một số hạng mục giải thưởng khác:
- Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Em của niên thiếu
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Tằng Quốc Cường – Em của niên thiếu.
- Biên kịch xuất sắc nhất: Lâm Vịnh Sâm, Lí Viện, Hứa Y Manh – Em của niên thiếu
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Bảo – Thúc Thúc
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Châu Đông Vũ – Em của niên thiếu
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trương Đạt Minh – Mạch Lộ Nhân
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Khu Gia Văn – Thúc thúc
- Diễn viên mới xuất sắc nhất: Dịch Dương Thiên Tỉ – Em của niên thiếu...