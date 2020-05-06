Kim Tượng lần thứ 39: Châu Đông Vũ trở thành Ảnh hậu, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất sắc giành được giải thưởng này

Giải Kim Tượng là một trong những giải thưởng danh giá cũng như quan trọng nhất của giới điện ảnh Hoa Ngữ và Hong Kong. Theo đó, giải Kim tượng của điện ảnh Hong Kong, giải Kim Kê của điện ảnh Đại Lục và Kim Mã của điện ảnh Đài Loan là ba giải thưởng lớn và uy tín nhất hiện nay.

Mỗi năm, hiệp hội Kim Tượng điện ảnh Hong Kong sẽ chọn ra những hạng mục phát triển và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm. Những hạng mục này bao gồm: Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất…