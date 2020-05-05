Mỹ nhân Hoa ngữ diện trang phục cổ trang màu đỏ đẹp nhất: Bành Tiểu Nhiễm hay Trương Chỉ Khê?

Trong hàng loạt bộ phim cổ trang, tạo hình của các mỹ nhân Hoa ngữ thời xưa luôn là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả. Nếu trang phục màu trắng và xanh mang đến cảm giác tiên tử thì những bộ trang phục màu đỏ lại khiến các sao nữ trở nên diễm lệ hơn.

Đứng đầu danh sách những nữ diễn viên mặc trang phục màu đỏ đẹp nhất trong phim cổ trang chính là Trương Chỉ Khê. Với vai diễn đại mỹ nhân Chân Mật trong “Quân sư liên minh”, Trương Chỉ Khê khiến khán giả u mê trước vẻ đẹp khuynh thành khi khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ.

Trương Chỉ Khê quá phù hợp với vai diễn đại mỹ nhân - Ảnh: Internet

Bành Tiểu Nhiễm

Nhắc đến những mỹ nhân diện trang phục cổ trang màu đỏ đẹp nhất không thể thiếu nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm. Tạo hình của nhân vật Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận quả thực quá xuất sắc. Vẻ đẹp không tì vết của nữ diễn viên dường như được nâng tầm hơn khi diện lên mình những bộ cánh đỏ rực.

Vẻ đẹp đỉnh cao của nàng Tiểu Phong - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba

Vốn là “mỹ nhân Tân Cương” sở hữu nhan sắc vạn người mê, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng với tạo hình trong hàng loạt tác phẩm truyền hình.

Tuy nhiên, hình ảnh nàng Phượng Cửu quyến rũ trong bộ váy áo màu đỏ thướt tha lại khiến khán giả khó quên hơn cả.

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp quyến rũ trong trang phục màu đỏ - Ảnh: Internet

Dương Mịch

Dù không phải là nữ chính nhưng vai diễn Mạc Tuyết Diên do Dương Mịch đảm nhận trong “Mỹ nhân tâm kế” được nhận xét là người có tạo hình ấn tượng nhất. Bộ trang phục màu đỏ được Dương Mịch khoác lên người đã biến cô thành một người có chiều sâu và đầy sức hút.

Hình ảnh ấn tượng của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đường Yên

Tạo hình quyền lực của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Vai diễn Lý Vị Ương của Đường Yên trong bộ phim “Cẩm Tú Vị Ương” được xem là một trong những tạo hình xuất sắc nhất của nữ diễn viên. Khi xem phim, khán giả có thể thấy được khí chất của một người phụ nữ quyền lực với những bộ trang phục đỏ thẫm.