Mỹ nhân Hoa ngữ diện trang phục cổ trang màu đỏ đẹp nhất: Bành Tiểu Nhiễm hay Trương Chỉ Khê?

Sao quốc tế 05/05/2020 17:39

Khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ trong tạo hình cổ trang, vẻ đẹp của những mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây khiến ai nấy đều phải động lòng.

Trong hàng loạt bộ phim cổ trang, tạo hình của các mỹ nhân Hoa ngữ thời xưa luôn là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả. Nếu trang phục màu trắng và xanh mang đến cảm giác tiên tử thì những bộ trang phục màu đỏ lại khiến các sao nữ trở nên diễm lệ hơn.

Trương Chỉ Khê

Đứng đầu danh sách những nữ diễn viên mặc trang phục màu đỏ đẹp nhất trong phim cổ trang chính là Trương Chỉ Khê. Với vai diễn đại mỹ nhân Chân Mật trong “Quân sư liên minh”, Trương Chỉ Khê khiến khán giả u mê trước vẻ đẹp khuynh thành khi khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ.

my nhan hoa ngu 1

my nhan hoa ngu 2
Trương Chỉ Khê quá phù hợp với vai diễn đại mỹ nhân - Ảnh: Internet

Bành Tiểu Nhiễm

Nhắc đến những mỹ nhân diện trang phục cổ trang màu đỏ đẹp nhất không thể thiếu nữ diễn viên Bành Tiểu Nhiễm. Tạo hình của nhân vật Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận quả thực quá xuất sắc. Vẻ đẹp không tì vết của nữ diễn viên dường như được nâng tầm hơn khi diện lên mình những bộ cánh đỏ rực.

my nhan hoa ngu 3my nhan hoa ngu 4

my nhan hoa ngu 5
Vẻ đẹp đỉnh cao của nàng Tiểu Phong - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba

Vốn là “mỹ nhân Tân Cương” sở hữu nhan sắc vạn người mê, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng với tạo hình trong hàng loạt tác phẩm truyền hình.

Tuy nhiên, hình ảnh nàng Phượng Cửu quyến rũ trong bộ váy áo màu đỏ thướt tha lại khiến khán giả khó quên hơn cả.

my nhan hoa ngu 6

my nhan hoa ngu 7
Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp quyến rũ trong trang phục màu đỏ - Ảnh: Internet

Dương Mịch

Dù không phải là nữ chính nhưng vai diễn Mạc Tuyết Diên do Dương Mịch đảm nhận trong “Mỹ nhân tâm kế” được nhận xét là người có tạo hình ấn tượng nhất. Bộ trang phục màu đỏ được Dương Mịch khoác lên người đã biến cô thành một người có chiều sâu và đầy sức hút.

my nhan hoa ngu 8
Hình ảnh ấn tượng của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đường Yên

my nhan hoa ngu 9
Tạo hình quyền lực của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Vai diễn Lý Vị Ương của Đường Yên trong bộ phim “Cẩm Tú Vị Ương” được xem là một trong những tạo hình xuất sắc nhất của nữ diễn viên. Khi xem phim, khán giả có thể thấy được khí chất của một người phụ nữ quyền lực với những bộ trang phục đỏ thẫm.

Cbiz sắp có tin chấn động: Sao nam cực hot đã đăng ký kết hôn, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Cbiz sắp có tin chấn động: Sao nam cực hot đã đăng ký kết hôn, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin một mỹ nam Cbiz cực hot của làng giải trí sẽ bị khui chuyện đã đăng ký kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Đường Yên

TIN LIÊN QUAN

Cbiz sắp có tin chấn động: Sao nam cực hot đã đăng ký kết hôn, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Cbiz sắp có tin chấn động: Sao nam cực hot đã đăng ký kết hôn, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Bị chỉ trích là ông bố vô trách nhiệm, Tạ Đình Phong để lại khối tài sản hơn 3.000 tỷ cho hai con

Bị chỉ trích là ông bố vô trách nhiệm, Tạ Đình Phong để lại khối tài sản hơn 3.000 tỷ cho hai con

Sự thay đổi ngoạn mục của dàn tứ đại lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ

Sự thay đổi ngoạn mục của dàn tứ đại lưu lượng trong làng giải trí Hoa ngữ

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục lập kỷ lục mới khi trở thành idol người Hàn đầu tiên làm được điều này

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục lập kỷ lục mới khi trở thành idol người Hàn đầu tiên làm được điều này

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Đọ sắc dàn mỹ nam Cbiz qua ảnh thẻ: Bộ đôi ‘Trần tình lệnh’ xuất sắc khỏi bàn nhưng kéo đến ảnh thứ 5 mới là cực phẩm

Đọ sắc dàn mỹ nam Cbiz qua ảnh thẻ: Bộ đôi ‘Trần tình lệnh’ xuất sắc khỏi bàn nhưng kéo đến ảnh thứ 5 mới là cực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 52 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý