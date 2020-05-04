Jennie (BLACKPINK) tiếp tục lập kỷ lục mới khi trở thành idol người Hàn đầu tiên làm được điều này

Sao quốc tế 04/05/2020 13:41

Nối gót cô em cùng nhóm, “Công chúa nhà YG” – nữ thần tượng Jennie (BLACKPINK) trở thành idol người Hàn đầu tiên lập kỷ lục này trên Instagram.

Mới đây, nữ thần tượng Jennie của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK đã chính thức trở thành idol người Hàn đầu tiên cán mốc 5 triệu like cho 1 bài đăng trên Instagram. Hiện tại, trang cá nhân của Jennie có tới hơn 26 triệu người theo dõi – một con số đáng nể khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Jennie 'xả ảnh' trên Instagram - Ảnh: IG

Cụ thể chỉ trong một đêm, Jennie đã khiến fan bấn loạn khi đăng tận 59 bức ảnh selfie lên tài khoản Instagram cá nhân để quảng bá cho một thương hiệu mắt kính mà cô nàng hợp tác. Qua những hình ảnh được chia sẻ, “Công chúa nhà YG” chẳng khác gì đang chụp ảnh tạp chí dù mọi thứ từ trang phục, make up, đầu tóc đều là “tự biên tự diễn”.

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Jennie trở thành idol người Hàn đầu tiên đạt 5 triệu like cho một bài đăng Instagram – Ảnh: IG

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Tuyển tập ảnh selfie khoe body mướt mát khiến fan bấn loạn của Jennie – Ảnh: IG

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Loạt ảnh này đã đạt được hơn 5 triệu like – Ảnh: IG

Cũng vì loạt ảnh này mà người hâm mộ châu Á như “đảo điên” trước nhan sắc, body đỉnh cao của giọng ca “Solo”. Có thể thấy, sức hút của Jennie nhà BLACKPINK quả thật “không phải dạng vừa”.

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Là nữ thần tượng đến từ Thái Lan, Lisa cũng từng đạt kỷ lục này khi trở thành idol Kpop đầu tiên đạt 5 triệu like cho 1 bài đăng từ năm 2019 – Ảnh: IG

Được biết trước đó, cô em cùng nhóm với Jennie - “Búp bê Thái” Lisa đã từng đạt thành tích 5 triệu like cho 1 post Instagram trong vòng 21 giờ và nghiễm nhiên trở thành idol Kpop đầu tiên làm được điều này.

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Từ khóa:   Jennie Lisa Công chúa nhà YG

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