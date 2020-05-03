Đọ sắc dàn mỹ nam Cbiz qua ảnh thẻ: Bộ đôi ‘Trần tình lệnh’ xuất sắc khỏi bàn nhưng kéo đến ảnh thứ 5 mới là cực phẩm

Sao quốc tế 03/05/2020 15:35

Mới đây, loạt ảnh thẻ của dàn mỹ nam Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương… bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của netizen.

Bên cạnh những bức ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa hay khoảnh khắc chụp tạp chí lung linh thì dàn sao nam Hoa ngữ cũng thường xuyên bị các blogger soi ảnh thẻ.

Theo nhận xét của netizen xứ Trung thì ảnh thẻ là một trong những thứ dễ “dìm hàng” nhan sắc nhất. Thế nhưng, đối với những mỹ nam Cbiz đình đám dưới đây thì ảnh thẻ chẳng đủ để làm khó họ.

Hãy cùng ngắm thử ảnh thẻ của những ngôi sao như Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện… nhé!

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Diện trang phục đơn giản nhưng mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến vẫn đẹp không tì vết qua ảnh thẻ -

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Vương Nhất Bác soái khí ngời ngời với góc mặt nam tính toát ra thần thái lạnh lùng – Ảnh: Internet

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Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng sành điệu, trông chẳng khác gì chụp ảnh tạp chí – Ảnh: Internet

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Những đường nét trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải vô cùng xuất sắc – Ảnh: Internet

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Netizen xứ Trung không ngừng bấn loạn khi thấy loạt ảnh thẻ này của Thái Từ Khôn. Vẻ đẹp của anh chàng có thể ‘đốn tim’ bất kỳ ai – Ảnh: Internet

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Vương Nguyên có phần chững chạc hơn khi chụp ảnh thẻ – Ảnh: Internet

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Dù kiểu tóc hơi ‘dìm hàng’ nhan sắc nhưng soái ca sơ mi trắng Dương Dương vẫn đẹp trai ngời ngời – Ảnh: Internet

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Mỹ nam Ngô Diệc Phàm mang đến sự cao lãnh – Ảnh: Internet

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Nam diễn viên Lý Dịch Phong trông gần gũi như anh hàng xóm nhà bên – Ảnh: Internet

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Trương Nghệ Hưng chẳng khác gì ‘tổng tài’ bá đạo trong những bộ ngôn tình – Ảnh: Internet

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Vẻ nghiêm túc của Lý Hiện khi chụp ảnh thẻ khiến fan phải bật cười thích thú – Ảnh: Internet

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Ngô Lỗi bỗng trưởng thành và nam tính hơn hẳn – Ảnh: Internet

Có thể thấy, khi đã đẹp trai thì dù có chụp kiểu ảnh nào những sao nam này cũng không có điểm gì khiến người hâm mộ thất vọng.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dương Dương Dịch Dương Thiên Tỉ

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