Đọ sắc dàn mỹ nam Cbiz qua ảnh thẻ: Bộ đôi ‘Trần tình lệnh’ xuất sắc khỏi bàn nhưng kéo đến ảnh thứ 5 mới là cực phẩm

Mới đây, loạt ảnh thẻ của dàn mỹ nam Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương… bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của netizen.
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Bên cạnh những bức ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa hay khoảnh khắc chụp tạp chí lung linh thì dàn sao nam Hoa ngữ cũng thường xuyên bị các blogger soi ảnh thẻ.
Theo nhận xét của netizen xứ Trung thì ảnh thẻ là một trong những thứ dễ “dìm hàng” nhan sắc nhất. Thế nhưng, đối với những mỹ nam Cbiz đình đám dưới đây thì ảnh thẻ chẳng đủ để làm khó họ.
Hãy cùng ngắm thử ảnh thẻ của những ngôi sao như Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện… nhé!
Có thể thấy, khi đã đẹp trai thì dù có chụp kiểu ảnh nào những sao nam này cũng không có điểm gì khiến người hâm mộ thất vọng.