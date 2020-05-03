Đọ sắc dàn mỹ nam Cbiz qua ảnh thẻ: Bộ đôi ‘Trần tình lệnh’ xuất sắc khỏi bàn nhưng kéo đến ảnh thứ 5 mới là cực phẩm

Bên cạnh những bức ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa hay khoảnh khắc chụp tạp chí lung linh thì dàn sao nam Hoa ngữ cũng thường xuyên bị các blogger soi ảnh thẻ.

Theo nhận xét của netizen xứ Trung thì ảnh thẻ là một trong những thứ dễ “dìm hàng” nhan sắc nhất. Thế nhưng, đối với những mỹ nam Cbiz đình đám dưới đây thì ảnh thẻ chẳng đủ để làm khó họ.