Sau những ngày tháng ảm đạm vì showbiz “đóng băng”, sắp tới, hàng loạt bộ phim truyền hình Hoa ngữ đình đám sẽ được lên sóng.

Chắc hẳn, khán giả chưa quên vai diễn “Lục Dịch” của Nhậm Gia Luân trong bộ phim “Cẩm y chi hạ”. Vẻ cao lãnh với đôi mắt sắc như dao của nam diễn viên sẽ một lần nữa được tái hiện trong dự án mới. Theo đó, tạo hình quân nhân của Nhậm Gia Luân trong “Thu Thiền” đang khiến netizen xứ Trung bấn loạn vì quá soái khí.

Nhân vật của Nhậm Gia Luân trong phim mới nhận được vô số lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Nữ chính Lý Mạn - Ảnh: Internet

“Thu thiền” là phim truyền hình điệp chiến (gián điệp, chiến đấu) do Nhậm Gia Luân đảm nhận vai nam chính, nữ chính thuộc về nữ diễn viên Lý Mạn. Được biết, dự án truyền hình này sẽ lên sóng vào ngày 4/5 trên hai đài truyền hình Chiết Giang và Giang Tô cùng hai đài mạng là Đằng Tấn và Youku.

Hoa bỉ ngạn

“Hoa bỉ ngạn” là tác phẩm webdrama với sự tham gia của Lâm Duẫn và Tống Uy Long. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả An Ni Bảo Bối.

Dù sở hữu ngoại hình điển trai nhưng khả năng diễn xuất của Tống Uy Long vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, bộ phim này có thành công hay không còn dựa vào diễn xuất của dàn diễn viên chính và đội ngũ biên kịch.

“Hoa bỉ ngạn” sẽ lên sóng vào ngày 1/5 trên hai đài Đằng Tấn và IQIYI.

Liệu Tống Uy Long có làm nên chuyện trong phim mới? - Ảnh: Internet

Định chế tình yêu cao cấp

“Định chế tình yêu cao cấp” là một trong những bộ phim được khán giả mong chờ nhất. Nguyên nhân xuất phát từ việc Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn “phim giả tình thật” trong quá trình đoàn phim ghi hình.

Địch Lệ Nhiệt Ba...

...và Hoàng Cảnh Du thành đôi trên phim - Ảnh: Internet

“Định chế tình yêu cao cấp” là bộ phim tình cảm hiện đại xoay quanh câu chuyện của nhà thiết kế thời trang Chu Phương (Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận) và người có tiếng trong ngành điện tử thương mại Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). Vì một vụ kiện thương mại mà họ gặp nhau, từ kẻ thù “không đội trời chung”, trải qua nhiều biến cố mà nảy sinh tình cảm.

Theo đó, tác phẩm này sẽ lên sóng vào ngày 18/5 trên đài truyền hình Hồ Nam cùng ba trang mạng IQIYI, Đằng Tấn và Youku.