Gần 10 năm chia tay, Song Hye Kyo và Hyun Bin ‘gương vỡ lại lành’, fan tìm ra bằng chứng cặp đôi tái hợp?

Sao quốc tế 30/04/2020 11:56

Dù Song Hye Kyo và Hyun Bin đã đường ai nấy đi nhưng người hâm mộ cặp đôi vẫn mong mỏi cả hai có thể quay về “nơi tình yêu bắt đầu”.

Hậu ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” trở thành quý cô độc thân sáng giá nhất Kbiz.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ “đẩy thuyền” Song Hye KyoHyun Bin dù cả hai đã chia tay được gần 10 năm. Trên các trang mạng xứ Trung, netizen tung bằng chứng cho thấy khả năng tái hợp của cặp đôi.

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Song Hye Kyo và Hyun Bin thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Cụ thể, một người bạn thân thiết của nữ diễn viên Song Hye Kyo đã đăng tải ảnh chụp màn hình bài hát OST trong phim “Worlds Within” - bộ phim se duyên cho mỹ nhân họ Song và Hyun Bin. Điều gây chú ý nhất chính là việc Song Hye Kyo để lại bình luận dưới bài đăng: “Chị à, haha”.

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Bình luận gây chú ý của mỹ nhân họ Song - Ảnh: Internet

Trước đó, Song Hye Kyo còn chia sẻ rằng cô rất muốn quay lại khoảng thời gian năm 28 tuổi - trùng với khoảng thời gian mà nữ diễn viên hẹn hò với Hyun Bin. Bên cạnh đó, đối với Hyun Bin, mỹ nhân “Gió mùa đông năm ấy” chính là hình mẫu lý tưởng của anh.

Nhiều người cho rằng, hiện tại cả hai đều độc thân và Song Hye Kyo có quyền hẹn hò yêu đương với bất kỳ ai.

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Nhiều người mong cả hai tái hợp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên trên thực tế, khả năng tái hợp của cả hai là rất thấp. Việc Song Hye Kyo và Hyun Bin “gương vỡ lại lành” chỉ là mong ước của một bộ phận fan cặp đôi. Cả hai đã chia tay gần 10 năm, chuyện tình cảm xưa cũng thuộc về quá khứ.

Tháng 3/2011, nữ diễn viên Song Hye Kyo và Hyun Bin khiến nhiều người tiếc nuối khi lên tiếng xác nhận chia tay sau 3 năm hẹn hò. Thời điểm đó, cả hai không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào cho việc đường ai nấy đi.

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Từ khóa:   Hyun Bin Song Joong Ki Song Hye Kyo và Hyun Bin

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