Hậu ly hôn, Song Hye Kyo được trai trẻ công khai khen ngợi nhan sắc

Sao quốc tế 16/04/2020 13:35

Nam người mẫu này tỏ ra vô cùng ấn tượng với nhan sắc của nữ diễn viên Song Hye Kyo khi có cơ hội được hợp tác chung trong một dự án.

Từ sau khi ly hôn Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo liên tục xuất hiện trên các trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng và làm người đại diện cho nhiều thương hiệu. Bên cạnh đó, giới truyền thông và người hâm mộ liên tục dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô.

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Nhan sắc của cô ngày càng lên hương hậu ly hôn với Song Joong Ki – Ảnh: Internet

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Bộ ảnh tạp chí mới đây của nữ diễn viên – Ảnh: Internet

Mới đây, một nam người mẫu bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng Song Hye Kyo lên trang cá nhân của mình. Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” diện áo thun đơn giản, cột tóc gọn gàng và trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng trẻ trung.

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Dù trang điểm nhẹ nhàng nhưng Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng nhờ vào vẻ đẹp bất chấp thời gian – Ảnh: Internet

Nam người mẫu này đã bày tỏ sự ấn tượng trước nhan sắc của Song Hye Kyo. Thậm chí anh chàng còn công khai khen nữ diễn viên xinh đẹp hơn rất nhiều khi gặp ở ngoài đời thật. Có thể thấy, khó ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp cuốn hút và tươi trẻ của cô.

Song Hye Kyo từng chia sẻ rằng cuộc sống độc thân của cô hiện tại đang vô cùng vui vẻ khi có thời gian dành cho bản thân và gia đình, bạn bè. Trải qua một lần đổ vỡ, cô đã sớm vực dậy được tinh thần.

Trong khi Song Hye Kyo thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình đến người hâm mộ, chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện giải trí do nhãn hàng tổ chức thì chồng cũ của cô – Song Joong Ki khá kín tiếng.

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Khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đượm buồn, nữ diễn viên Song Hye Kyo tự tin khoe nhan sắc trong bộ ảnh mới.

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