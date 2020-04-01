Gần 1 năm hậu ly hôn, Song Hye Kyo lần đầu chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng lại khiến netizen Hàn ‘chướng mắt’

Sao quốc tế 01/04/2020 15:44

Lời chia sẻ của nữ diễn viên Song Hye Kyo về cuộc sống độc thân hậu ly hôn bất ngờ nhận về sự phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng xứ Hàn.

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã đăng tải một đoạn video quảng bá cho nhãn hàng thời trang Bottega Veneta lên trang Instagram cá nhân. Ở tuổi 39, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung và rạng ngời.

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Song Hye Kyo trẻ trung xinh đẹp như gái đôi mươi - Ảnh: Internet

Trong đoạn video, Song Hye Kyo cũng đã trả lời những câu hỏi liên quan về cuộc sống riêng tư của mình. Khi được yêu cầu lựa chọn giữa buổi sáng và đêm muộn, người đẹp thẳng thắn cho biết: “Đối với cá nhân tôi, tôi thích tận hưởng không khí đêm khuya hơn. Tôi cảm thấy mình có thể toàn tâm toàn ý tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi một mình”.

Khi nhận được câu hỏi: “Bạn cảm thấy khi nào là chính mình nhất?”. Nữ diễn viên “Gió mùa đông năm ấy” tiết lộ: “Có lẽ là khi tôi ăn và nói chuyện với những người mà tôi yêu thương. Tôi nghĩ đó là khi tôi tự nhiên nhất”. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo cho rằng điều không thay đổi từ khi còn trẻ cho đến thời điểm hiện tại trong cuộc sống của cô là những người cô gặp vẫn luôn ở bên cạnh cô.

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Người đẹp đang vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo dường như đang tận hưởng cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc. Thậm chí, cô còn được nhận xét là thăng hạng nhan sắc sau khi trở về làm một quý cô độc thân. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ, cập nhật những hình ảnh đời thường đến người hâm mộ như để chứng tỏ bản thân vẫn đang sống tốt dù trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại cho rằng Song Hye Kyo chính là nguyên nhân dẫn đến việc Song Joong Ki ly hôn.

Một số bình luận mỉa mai của netizen xứ Hàn: “Tôi cho rằng Song Joong Ki không phải là một trong những người được nhắc tới”, “Chỉ cần đảm bảo rằng chị không trốn thuế là được”, “Cô ấy lại tiếp tục chơi đùa với giới truyền thông”, “Nhưng cô ấy luôn thay đổi người đàn ông của mình”, “Lý do ly hôn chắc chắn nằm ở Song Hye Kyo”, “Điều gì cũng không thay đổi kể từ khi còn trẻ, cũng như mối quan hệ của chị với đàn ông”…

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