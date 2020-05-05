Cbiz sắp có tin chấn động: Sao nam cực hot đã đăng ký kết hôn, nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Sao quốc tế 05/05/2020 12:29

Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin một mỹ nam Cbiz cực hot của làng giải trí sẽ bị khui chuyện đã đăng ký kết hôn.

Mới đây, nhiều blogger có tiếng trong giới giải trí xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin khiến netizen “đứng ngồi không yên”. Thậm chí, có nguồn tin còn cho biết: “Trong vòng 5 ngày tới, showbiz sẽ đón một thông tin cực kỳ chấn động. Một sao nam cực kỳ hot đã đăng ký kết hôn”.

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Tiết lộ gây hoang mang của blogger - Ảnh: Internet

Dù không cung cấp thêm bất cứ bằng chứng cụ thể nào nhưng blogger này đã khiến cả làng giải trí phải nín thở chờ đợi. Liệu nhân vật cực hot được nhắm đến là ai? Có nổi tiếng như tin đồn?

Hiện tại, rất nhiều mỹ nam Cbiz trong giới được réo tên. Trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung, người hâm mộ đã liệt kê một danh sách “tình nghi” và những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Lý Dịch Phong, Luhan, Lý HiệnDương Dương.

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Lý Hiện...
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...Dương Dương
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...hay Lý Dịch Phong đều là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất - Ảnh: Internet

Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng bàn luận vô cùng sôi nổi: “Là Luhan và Quan Hiểu Đồng ư? Nếu vậy có sớm quá không?”, “Lý Dịch Phong? Anh ấy cũng đến tuổi lập gia đình rồi nhỉ?”, “Dương Dương thì sao?”, “Tôi mong là Lý Hiện và Dương Tử”, “Hay là Cổ Thiên Lạc vậy?”, “Trời ơi, hãy sớm công bố đi, tôi không thể chờ đợi được nữa”…

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Luhan cũng không thoát khỏi tầm ngắm của netizen - Ảnh: Internet

Đối diện với tin đồn trên, các sao nam trong giới đều “án binh bất động”, chưa đưa ra bất cứ thông tin nào. Về phía người hâm mộ, ai nấy đều thầm mong nhân vật được đề cập không phải là thần tượng nhà mình.

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Từ khóa:   Dương Dương Lý Hiện Lý Dịch Phong

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