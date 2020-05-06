Netizen đào lại ảnh 4 năm về trước của ‘mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y: Nhan sắc khác biệt khó nhận ra

Vốn nổi tiếng với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm có một” nhưng nữ diễn viên Cúc Tịnh Y liên tục phải đối diện với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Ra mắt trong nhóm nhạc SNH48, trở thành ca sĩ thần tượng nhưng thời điểm đó Cúc Tịnh Y chưa thực sự được khán giả chú ý. Chỉ đến khi rẽ hướng sang diễn xuất, vẻ đẹp của cô bỗng chốc trở thành chủ đề gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung. Những năm gần đây, nhan sắc của Cúc Tịnh Y nhận được không ít lời khen ngợi. Thậm chí, truyền thông còn gọi cô với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm có một”.

Vẻ đẹp gây u mê của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngày càng nổi tiếng, nữ diễn viên càng phải đối diện với không ít thị phi.

Mới đây, hình ảnh quá khứ của người đẹp lại tiếp tục bị đào lại. Cụ thể, blogger đã đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh 4 năm về trước của Cúc Tịnh Y. Thời điểm đó, cô nàng xuất hiện trong một chương trình quảng cáo. Diện trang phục đơn giản, nữ diễn viên trông vô cùng thanh thuần nhưng nhan sắc lại nhạt nhòa, không nổi bật như hiện tại. Nhiều người cho rằng nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất khó để nhận ra đây là “Mỹ nữ 4000 năm”. Một lần nữa, Cúc Tịnh Y lại bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ.

Loạt ảnh cách đây 4 năm của nữ diễn viên...

...khá khác biệt so với hiện tại - Ảnh: Internet

Có thể nói, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y là một trong những mỹ nhân Cbiz bị cư dân mạng bàn luận về nhan sắc nhiều nhất. Không ít netizen khẳng định nữ diễn viên đã can thiệp “dao kéo”, trong khi người hâm mộ lại tỏ ý bênh vực. Trước những đồn đoán này, phía Cúc Tịnh Y chưa từng lên tiếng.

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