‘Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn’ của Tiêu Chiến và Dương Tử cạnh tranh với phim mới của Dương Mịch

Sao quốc tế 25/05/2020 18:23

Với sức hút của mỹ nam Tiêu Chiến và Dương Tử, bộ phim hợp tác của cả hai – “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” được khán giả vô cùng mong đợi.

Mùa hè năm nay, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim truyền hình Hoa ngữ với các đề tài cực phong phú. Hai bộ phim lên sóng gần đây là “Thu thiền” và “Hạnh phúc trong tầm tay” cũng nhận về không ít phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong nửa cuối năm 2020, “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” với sự tham gia của Tiêu ChiếnDương Tử là một trong những bộ phim được mong đợi nhất hiện nay. Theo đó, tác phẩm này dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 14/8/2020. Được biết, phim sẽ kéo dài 30 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút, phát sóng trên đài Hồ Nam.

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Người hâm mộ vô cùng mong đợi sự tái xuất của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, phim mới của Dương Mịch là “Cảm ơn bác sĩ” cũng sắp lên sóng trong nửa cuối năm nay. “Cảm ơn bác sĩ” là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết “ICU48 giờ” với nội dung xoay quanh chuyện tình yêu đôi lứa cũng như tôn vinh những anh hùng thầm lặng trong ngành y.

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Phim mới của Dương Mịch và nam diễn viên Bạch Vũ - Ảnh: Internet

Không chỉ đối đầu với Dương Mịch, cặp đôi Tiêu Chiến và Dương Tử còn phải cạnh tranh với bộ phim truyền hình “Em là thành trì doanh lũy của anh” do Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đảm nhận vai chính. “Em là thành trì doanh lũy của anh” cũng là bộ phim về đề tài bác sĩ và quân nhân.

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Đề tài y khoa đang được các nhà sản xuất vô cùng ưu ái - Ảnh: Internet

Có thể thấy, điểm trùng hợp của 3 tác phẩm truyền hình này là đều liên quan đến ngành y. Tuy nhiên, nếu so sánh về độ hot và lưu lượng của từng diễn viên thì trước mắt “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” có phần chiếm ưu thế. Vì vậy, nhiều khán giả dự đoán “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” sẽ mang về rating cao nhất.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Mịch phim Hoa ngữ

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