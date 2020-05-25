Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng diện váy cưới: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất?

Dù là đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo, hầu hết mỹ nhân Hoa ngữ đều ít nhất một lần diện váy cưới. Có thể nói, khi khoác lên mình bộ váy trắng muốt, những sao nữ như
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy cưới trong phim ‘Hạnh phúc trong tầm tay’ vừa qua đã khiến Weibo dậy sóng. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của ‘mỹ nhân Tân Cương’ – Ảnh: Internet
Nhìn hình ảnh này của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí, người hâm mộ vô cùng mong chờ được chứng kiến cô mặc váy cưới ngoài đời thực – Ảnh: Internet
Bộ ảnh quảng cáo mới đây của Dương Tử đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nhan sắc của nàng ‘Đồng Niên’ là điều không thể phủ nhận – Ảnh: Internet
Nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng bỗng quyến rũ, trưởng thành hơn khi khoác trên mình bộ váy cưới đính đá cầu kỳ – Ảnh: Internet
Khoảnh khắc bà xã Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi diện váy cưới đẹp đến mức nao lòng – Ảnh: Internet
Dương Mịch vô cùng rạng rỡ và lộng lẫy trong bộ váy cưới đuôi cá gợi cảm – Ảnh: Internet
Nữ diễn viên Đường Yên xinh đẹp và ngọt ngào khiến ai nấy đều rung động – Ảnh: Internet
Tống Thiến cũng nhận được nhiều lời khen khi mặc váy cưới trong phim ‘Ánh trăng không hiểu lòng tôi’ - Ảnh: Internet
Nghê Ni gợi cảm và kiều diễm trong hình ảnh này – Ảnh: Internet
Chứng kiến loạt khoảnh khắc này, netizen xứ Trung cho rằng mỹ nhân Hoa ngữ khi diện váy cưới đều mỗi người một vẻ, khó lòng phân biệt cao thấp.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-my-nhan-hoa-ngu-cung-dien-vay-cuoi-trieu-le-dinh-duong-tu-hay-dich-le-nhiet-ba-dep-nhat-359524.html