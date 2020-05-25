Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng diện váy cưới: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất?

Sao quốc tế 25/05/2020 11:56

Những khoảnh khắc diện váy cưới của sao nữ Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều khiến công chúng bấn loạn.

Dù là đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo, hầu hết mỹ nhân Hoa ngữ đều ít nhất một lần diện váy cưới. Có thể nói, khi khoác lên mình bộ váy trắng muốt, những sao nữ như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

trieu le dinh 1

Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy cưới trong phim ‘Hạnh phúc trong tầm tay’ vừa qua đã khiến Weibo dậy sóng. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của ‘mỹ nhân Tân Cương’ – Ảnh: Internet

trieu le dinh 2

Quả không hổ danh mỹ nhân đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Angela Baby quyến rũ khó cưỡng - Ảnh: Internet

trieu le dinh 3

‘Thần tiên tỉ tỉ’ Lưu Diệc Phi xinh đẹp, nhẹ nhàng khi diện váy cưới trong phim ‘Lộ thủy hồng nhan’ – Ảnh: Internet

trieu le dinh 4

Nhìn hình ảnh này của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí, người hâm mộ vô cùng mong chờ được chứng kiến cô mặc váy cưới ngoài đời thực – Ảnh: Internet

trieu le dinh 5

Bộ ảnh quảng cáo mới đây của Dương Tử đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nhan sắc của nàng ‘Đồng Niên’ là điều không thể phủ nhận – Ảnh: Internet

trieu le dinh 6

Nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng bỗng quyến rũ, trưởng thành hơn khi khoác trên mình bộ váy cưới đính đá cầu kỳ – Ảnh: Internet

trieu le dinh 7

Khoảnh khắc bà xã Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi diện váy cưới đẹp đến mức nao lòng – Ảnh: Internet

trieu le dinh 8

Dương Mịch vô cùng rạng rỡ và lộng lẫy trong bộ váy cưới đuôi cá gợi cảm – Ảnh: Internet

trieu le dinh 9

Nữ diễn viên Đường Yên xinh đẹp và ngọt ngào khiến ai nấy đều rung động – Ảnh: Internet

trieu le dinh 10

Tống Thiến cũng nhận được nhiều lời khen khi mặc váy cưới trong phim ‘Ánh trăng không hiểu lòng tôi’ - Ảnh: Internet

trieu le dinh 11

Nghê Ni gợi cảm và kiều diễm trong hình ảnh này – Ảnh: Internet

Chứng kiến loạt khoảnh khắc này, netizen xứ Trung cho rằng mỹ nhân Hoa ngữ khi diện váy cưới đều mỗi người một vẻ, khó lòng phân biệt cao thấp.

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Nhận lời tham gia show truyền hình mới nhưng Tiêu Chiến lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện với hình ảnh được bảo vệ kỹ càng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Lưu Diệc Phi Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Cuộc sống sau cánh cửa hào môn của mỹ nhân Đài Loan, kết hôn 17 năm chồng ngoại tình 16 năm

Cuộc sống sau cánh cửa hào môn của mỹ nhân Đài Loan, kết hôn 17 năm chồng ngoại tình 16 năm

Bóc phốt nhau tơi tả trên MXH, La Chí Tường và bạn gái "dao kéo" đột ngột tái hợp với những dấu hiệu đáng ngờ?

Bóc phốt nhau tơi tả trên MXH, La Chí Tường và bạn gái "dao kéo" đột ngột tái hợp với những dấu hiệu đáng ngờ?

7 nữ idol có sống mũi đẹp nhất Kpop: 2 nữ thần Irene - Nancy cạnh tranh gay gắt, bất ngờ nhất là idol debut gần 10 năm

7 nữ idol có sống mũi đẹp nhất Kpop: 2 nữ thần Irene - Nancy cạnh tranh gay gắt, bất ngờ nhất là idol debut gần 10 năm

Khi các người đẹp Cbiz đọ sắc cùng khung hình: Angela Baby cân cả dàn mỹ nhân, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lép vế

Khi các người đẹp Cbiz đọ sắc cùng khung hình: Angela Baby cân cả dàn mỹ nhân, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lép vế

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

Động thái mới của Song Joong Ki trước tin đồn Song Hye Kyo tái hợp Hyun Bin

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 12 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 14 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 31 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục