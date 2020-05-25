Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng diện váy cưới: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất?

Dù là đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo, hầu hết mỹ nhân Hoa ngữ đều ít nhất một lần diện váy cưới. Có thể nói, khi khoác lên mình bộ váy trắng muốt, những sao nữ như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba… đều xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy cưới trong phim ‘Hạnh phúc trong tầm tay’ vừa qua đã khiến Weibo dậy sóng. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của ‘mỹ nhân Tân Cương’ – Ảnh: Internet