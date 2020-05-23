Khi các người đẹp Cbiz đọ sắc cùng khung hình: Angela Baby cân cả dàn mỹ nhân, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lép vế

Sao quốc tế 23/05/2020 16:02

Cùng tham gia một sự kiện giải trí và chụp hình chung với nhiều mỹ nhân nhưng nữ diễn viên Angela Baby vẫn vô cùng tỏa sáng, không hề bị lu mờ.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khi các sao nữ cùng tham dự một sự kiện, đứng chung một khung hình chính là cơ hội vàng để netizen so kè nhan sắc giữa họ.

Có những người đẹp sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật nhưng khi đứng cạnh đồng nghiệp của mình thì lại hoàn toàn lu mờ và ngược lại. Bên cạnh đó, nhờ những khoảnh khắc hiếm hoi này mà các mỹ nhân Cbiz còn được dân tình “chèo thuyền” nhiệt tình vì quá đẹp đôi.

Hãy nhìn lại những khoảnh khắc cùng chung 1 khung hình của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni, Dương Mịch… nhé!

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Dàn Hoa đán Cbiz hội tụ gồm Dương Mịch, Angela Baby, Nghê Ni và Lưu Thi Thi. Nhan sắc của họ được nhận xét là đồng đều vì mỗi người có một phong cách rất riêng – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc 3 mỹ nhân Dương Tử, Dương Mịch và Angela Baby ngồi cạnh nhau trong 1 sự kiện từng gây sốt Weibo. Netizen cho rằng trong bức ảnh này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn lấn át 2 người đồng nghiệp còn lại bởi thần sắc ngút trời – Ảnh: Internet

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Lại tiếp tục là một bức ảnh khác của Angela Baby cùng Dương Mịch và Nghê Ni. Có thể thấy trong mọi hoàn cảnh, Angela Baby đều tỏa sáng theo cách của mình – Ảnh: Internet

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Ngồi chung hàng ghế tại một sự kiện, trong khi Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với nhan sắc xinh đẹp sắc sảo thì Lưu Diệc Phi lại khiến dân tình thất vọng vì thân hình ‘phát tướng’ rõ rệt – Ảnh: Internet

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Trương Tuyết Nghênh, Tống Tổ Nhi, Âu Dương Na Na và Trương Thiên Ái trong cùng một khung hình trên sân khấu. Ở bức ảnh này, nhan sắc của Âu Dương Na Na có phần nhỉnh hơn hẳn – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc 2 người đẹp Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát cùng biểu diễn trong một chương trình khiến nhiều người xuýt xoa. Nhờ sở hữu chiều cao nổi trội, ‘mỹ nhân Tân Cương’ thu hút sự chú ý hơn cô bạn của mình – Ảnh: Internet

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Dương Tử, Tống Thiến, Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực rất xinh đẹp khi đứng trên sân khấu nhận giải. Tuy nhiên, Trịnh Sảng là sao nữ được netizen khen ngợi nhiều nhất – Ảnh: Internet

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Quan Hiểu Đồng nổi bật hơn hẳn Trương Gia Nghê nhờ nhan sắc xinh đẹp, chiều cao ấn tượng và làn da trắng bật tông – Ảnh: Internet

Có thể thấy, cư dân mạng xứ Trung rất thích săm soi nhan sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ, nhất là khi họ đứng cạnh nhau.

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Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh

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