Khi các người đẹp Cbiz đọ sắc cùng khung hình: Angela Baby cân cả dàn mỹ nhân, Lưu Diệc Phi hoàn toàn lép vế

Trong làng giải trí Hoa ngữ, khi các sao nữ cùng tham dự một sự kiện, đứng chung một khung hình chính là cơ hội vàng để netizen so kè nhan sắc giữa họ.

Có những người đẹp sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật nhưng khi đứng cạnh đồng nghiệp của mình thì lại hoàn toàn lu mờ và ngược lại. Bên cạnh đó, nhờ những khoảnh khắc hiếm hoi này mà các mỹ nhân Cbiz còn được dân tình “chèo thuyền” nhiệt tình vì quá đẹp đôi.