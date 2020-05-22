Xuất hiện đối thủ của Lisa (BLACKPINK): Xinh đẹp như hoa, sở hữu đôi chân dài cực phẩm ở tuổi 16

Loạt ảnh xinh đẹp của em út IZ*ONE – nữ thần tượng Jang Won Young khiến người hâm mộ bấn loạn. Cô nàng được ví như đối thủ của Lisa (BLACKPINK).

Từ sau khi debut, nhan sắc của nữ thần tượng Jang Won Young (IZ*ONE) đã nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cô nàng nhanh chóng thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp.

Jang Won Young là một trong những thành viên nổi bật của IZ*ONE - Ảnh: Internet

Sở hữu gương mặt ngây thơ, trong sáng cùng má bánh bao đáng yêu nhưng em út IZ*ONE lại có body vô cùng trưởng thành, quyến rũ. Ở tuổi 16, Jang Won Young đã cao đến 1m70, tỷ lệ cơ thể vô cùng ấn tượng khiến nhiều idol đàn chị cũng phải e dè. Đặc biệt, đôi chân dài của nữ idol đình đám này còn được so sánh với “cây hút fan” nhà YG - Lisa (BLACKPINK).

Vẻ ngoài đáng yêu của nữ thần tượng - Ảnh: Internet

Jang Won Young là thành viên có chiều cao ấn tượng nhất IZ*ONE dù cô nàng là thành viên nhỏ tuổi nhất – Ảnh: Internet

Đôi chân dài không kém gì Lisa (BLACKPINK) của em út IZ*ONE – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu số đo 3 vòng hoàn hảo với eo con kiến và phần hông tròn – Ảnh: Internet

Body cực hút mắt của nữ thần tượng Jang Won Young – Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Jang Won Young sẽ là 1 trong những nữ thần thế hệ mới của Kbiz.

Jang Won Young sinh ngày 31/8/2004, cô vốn là thực tập sinh của công ty giải trí Starship Entertainment. Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế sống còn “Produce 48”, Won Young đã vượt qua nhiều đối thủ, giành được vị trí center và trở thành một thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. IZ*ONE chính thức ra mắt vào ngày 29/10/2018 với mini-album đầu tay COLOR*IZ và nhanh chóng được khán giả đón nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-doi-thu-cua-lisa-blackpink-xinh-dep-nhu-hoa-so-huu-doi-chan-dai-cuc-pham-o-tuoi-16-359332.html