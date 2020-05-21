Angela Baby qua ống kính team qua đường: Nhìn đi nhìn lại cũng không tin nổi đây là vóc dáng của ‘bà mẹ một con’

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.
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Vốn là mỹ nhân nức tiếng Cbiz nhưng nữ diễn viên Angela Baby cũng vướng không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn không thôi nghi ngờ bà xã Huỳnh Hiểu Minh.
Dẫu vậy, vẻ đẹp của Angela Baby là điều mà không ai có thể phủ nhận. Dù là ảnh không chỉnh sửa hay chỉ là người qua đường chụp vội, nữ diễn viên vẫn khiến cư dân mạng bấn loạn vì nhan sắc đỉnh cao.
Sau thời gian dài nghỉ dịch, Angela Baby đã có những hoạt động đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại đấu trường Cbiz. Theo đó, người đẹp đang tiến hành ghi hình cho show truyền hình “Keep Running” mùa thứ 8 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thái Từ Khôn, Sa Dật, Quách Kỳ Lân...
Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất của chương trình “Keep Running” do người hâm mộ đăng tải trên Weibo, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nữ diễn viên Angela Baby.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây sốt với vẻ đẹp thanh tú, đáng yêu và trẻ trung chẳng kém gì gái đôi mươi. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài miên man không tì vết của Angela Baby khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa. Nếu không nói, chắc hẳn, chẳng ai có thể ngờ đây là thân hình của “bà mẹ một con”.
Ngay lập tức, những hình ảnh này của Angela Baby được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi.