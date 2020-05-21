Angela Baby qua ống kính team qua đường: Nhìn đi nhìn lại cũng không tin nổi đây là vóc dáng của ‘bà mẹ một con’

Sao quốc tế 21/05/2020 11:40

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Angela Baby được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.

Vốn là mỹ nhân nức tiếng Cbiz nhưng nữ diễn viên Angela Baby cũng vướng không ít tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng công chúng vẫn không thôi nghi ngờ bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Dẫu vậy, vẻ đẹp của Angela Baby là điều mà không ai có thể phủ nhận. Dù là ảnh không chỉnh sửa hay chỉ là người qua đường chụp vội, nữ diễn viên vẫn khiến cư dân mạng bấn loạn vì nhan sắc đỉnh cao.

Sau thời gian dài nghỉ dịch, Angela Baby đã có những hoạt động đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại đấu trường Cbiz. Theo đó, người đẹp đang tiến hành ghi hình cho show truyền hình “Keep Running” mùa thứ 8 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thái Từ Khôn, Sa Dật, Quách Kỳ Lân...

Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất của chương trình “Keep Running” do người hâm mộ đăng tải trên Weibo, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nữ diễn viên Angela Baby.

dien vien angela baby 1

Visual và body đẳng cấp của Angela Baby khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

dien vien angela baby 1dien vien angela baby 2

dien vien angela baby 3

Trang phục và kiểu tóc giúp bà xã Huỳnh Hiểu Minh ‘hack tuổi’ trông thấy – Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây sốt với vẻ đẹp thanh tú, đáng yêu và trẻ trung chẳng kém gì gái đôi mươi. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài miên man không tì vết của Angela Baby khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa. Nếu không nói, chắc hẳn, chẳng ai có thể ngờ đây là thân hình của “bà mẹ một con”.

dien vien angela baby 4

Một trong những tạo hình khác của Angela Baby trong show – Ảnh: Internet

dien vien angela baby 5

Diện đồ cổ trang, nữ diễn viên được nhận xét vô cùng đáng yêu – Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những hình ảnh này của Angela Baby được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mới đây Angela Baby đã có những chia sẻ mới nhất về cuộc sống hiện tại cũng như hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhan sắc sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Angela Baby hé lộ cuộc sống hiện tại bên Huỳnh Hiểu Minh giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Loạt khoảnh khắc để đời của mỹ nhân Cbiz: Angela Baby lộ visual đỉnh cao, Lưu Diệc Phi kinh diễm động lòng người

Loạt khoảnh khắc để đời của mỹ nhân Cbiz: Angela Baby lộ visual đỉnh cao, Lưu Diệc Phi kinh diễm động lòng người

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Không còn ‘chị chị em em’, Dương Mịch và Angela Baby đã trở mặt?

Angela Baby thuở còn là người mẫu kém tên tuổi: Nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng kéo xuống ảnh make up nhạt lại giật mình

Angela Baby thuở còn là người mẫu kém tên tuổi: Nhan sắc tuyệt mỹ, nhưng kéo xuống ảnh make up nhạt lại giật mình

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Bí mật tuổi 15 của Angela Baby lại khiến netizen dậy sóng

Angela Baby và những lần gây choáng khi chứng minh không ‘dao kéo’: Dùng kẹp khắp mặt, tự tay nắn cằm

Angela Baby và những lần gây choáng khi chứng minh không ‘dao kéo’: Dùng kẹp khắp mặt, tự tay nắn cằm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 31 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 33 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 50 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý