Angela Baby và những lần gây choáng khi chứng minh không ‘dao kéo’: Dùng kẹp khắp mặt, tự tay nắn cằm

Sao quốc tế 18/04/2020 16:26

Sau khi nổi tiếng, nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – nữ diễn viên Angela Baby liên tục trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung.

Vốn là mỹ nhân hàng đầu Cbiz sở hữu nhan sắc vạn người mê, nữ diễn viên Angela Baby luôn là “con cưng” của các nhãn hàng thời trang trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã vướng vô số tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bởi ảnh quá khứ “không hề ăn nhập gì” với hiện tại.

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Nhan sắc như nữ thần của Angela Baby hiện tại - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào này, Angela Baby tỏ ra vô cùng giận dữ và liên tục phủ nhận việc “dao kéo”. Cô nàng tiết lộ bản thân chỉ niềng răng để cải thiện ngoại hình. Dù vậy, netizen xứ Trung vẫn không ngừng nghi ngờ về nhan sắc thật của mỹ nhân “Vân Trung ca”. Bởi lẽ, Angela Baby từng không ít lần gây tranh cãi với gương mặt cứng đờ, thậm chí khác lạ khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

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Nhan sắc thay đổi quá nhiều theo năm tháng khiến Angela Baby bị nghi ‘dao kéo’ – Ảnh: Internet

Để chứng minh bản thân đẹp tự nhiên, suốt nhiều năm qua, Angela Baby luôn tìm mọi cách để phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô từng đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể và được bác sĩ kết luận là gương mặt đẹp tự nhiên. Theo đó, nữ diễn viên không độn cằm, nâng mũi, gọt hàm, cắt mí như những tin đồn trước đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bán tín bán nghi về độ xác thực từ kết quả giám định này.

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Nữ diễn viên đến bệnh viện kiểm tra - Ảnh: Internet

Lần khác, Angela Baby đã dùng 8 chiếc kẹp để kẹp lên khắp mặt. Khi tháo kẹp, gương mặt cô nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu chứ không bị méo mó, biến dạng. Trong lần thử nghiệm này, công chúng cho rằng cô cố tình không kẹp phần cằm và mũi. Đối mặt với những nghi ngờ này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục đăng loạt ảnh nắn cằm, chu môi làm xấu để khẳng định phần cằm tự nhiên.

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Angela Baby tìm đủ mọi cách để chứng minh bản thân đẹp tự nhiên - Ảnh: Internet
 

Tuy nhiên mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp giao lưu với người hâm mộ, Angela Baby bất ngờ để lộ phần mũi bị lệch. Ngay sau khi nhận ra điều bất thường, nữ diễn viên lập tức đưa tay nắn lại mũi.

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Hành động gây choáng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet

Khi đoạn phát sóng trực tiếp được lan truyền trên mạng xã hội, netizen đã không ngừng để lại bình luận cho rằng chiếc mũi của nữ diễn viên bị lệch là do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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