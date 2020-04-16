Mới đây, một blogger bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tổng hợp lại những bức ảnh chụp lén nữ diễn viên Angela BaBy.

Là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nhan sắc của nữ diễn viên Angela Baby luôn là đề tài gây ra nhiều tranh cãi. Xuất thân là một người mẫu từ khi còn nhỏ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ cùng đôi chân dài cực phẩm. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí, mỹ nhân “Vân Trung ca” luôn chiếm trọn spotlight, thu hút mọi ánh nhìn.

Hình ảnh lộng lẫy của Angela Baby trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Thế nhưng vì chế độ giảm cân hà khắc để giữ hình thể mà Angela Baby không ít lần khiến fan hoảng hồn khi lộ vóc dáng gầy trơ xương. Mới đây, một blogger đã đăng tải loạt ảnh chụp lén nữ diễn viên khi mặc những thiết kế cúp ngực, áo hai dây… lên mạng xã hội. Ngay lập tức, chủ đề này đã thu hút sự chú ý của công chúng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh để lộ nhiều khuyết điểm trên cơ thể.

Angela Baby từng khiến công chúng ‘giật mình’ khi cô xuất hiện tại các sự kiện với thân hình gầy gò đến nỗi lộ cả xương cánh tay và xương ngực – Ảnh: Internet

Một bức ảnh không qua chỉnh sửa khác của bà mẹ bỉm sữa – Ảnh: Internet

Được biết, dù sở hữu chiều cao 1m67 nhưng có lúc Angela Baby chỉ nặng khoảng 43kg – Ảnh: Internet

Vì quá gầy nên mỹ nhân này đã nhiều lần khiến fan lo lắng – Ảnh: Internet

Có thể thấy, làng giải trí Hoa ngữ khắc nghiệt đã khiến những mỹ nhân Hoa ngữ bị ám ảnh về cân nặng. Không hiếm những câu chuyện sao nữ giảm cân bằng những phương pháp khắc nghiệt chỉ để sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai”.

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