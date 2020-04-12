Ảnh cực hiếm của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby thuở mới vào nghề: Diện áo tắm khoe body mướt mát, nhan sắc đỉnh cao

Loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ bị đào lại và lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.
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Vốn nổi tiếng là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nhan sắc của nữ diễn viên Angela Baby luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít lần người đẹp bị “đào mộ” lại những tấm ảnh quá khứ và vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng tìm mọi cách để chứng minh bản thân chưa từng “dao kéo”. Trên thực tế, nữ diễn viên cho biết mình chỉ niềng răng để sở hữu vẻ đẹp như hiện tại.
Mới đây, trang Sina bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ những bức ảnh hiếm hoi của Angela Baby thuở còn là người mẫu ít danh tiếng. Từ trước đến nay, mỹ nhân “Vân Trung ca” luôn theo đuổi hình tượng sang chảnh, kiêu sa và đài cát, rất hiếm khi diện trang phục hở bạo hay bikini gợi cảm. Chính vì vậy, loạt ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh diện áo tắm gợi cảm khoe khéo body mảnh mai và vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, gương mặt xinh đẹp không góc chết của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen xứ Trung. Nhiều người cho rằng cô quả thực xứng với danh xưng mỹ nhân hàng đầu làng giải trí.
Ở thời điểm hiện tại, Angela Baby đã có chỗ đứng vững chắc trong Cbiz và là ngôi sao hạng A nổi tiếng. Dù đã trải qua 1 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ gìn được sắc vóc như thuở đôi mươi. Đặc biệt, cuộc hôn nhân của cô và nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh cũng khiến không ít người “đỏ mắt” ghen tỵ.