Ảnh cực hiếm của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby thuở mới vào nghề: Diện áo tắm khoe body mướt mát, nhan sắc đỉnh cao

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân hàng đầu Cbiz, nhan sắc của nữ diễn viên Angela Baby luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít lần người đẹp bị “đào mộ” lại những tấm ảnh quá khứ và vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng tìm mọi cách để chứng minh bản thân chưa từng “dao kéo”. Trên thực tế, nữ diễn viên cho biết mình chỉ niềng răng để sở hữu vẻ đẹp như hiện tại.

Nhan sắc đỉnh cao của Angela Baby - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sina bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ những bức ảnh hiếm hoi của Angela Baby thuở còn là người mẫu ít danh tiếng. Từ trước đến nay, mỹ nhân “Vân Trung ca” luôn theo đuổi hình tượng sang chảnh, kiêu sa và đài cát, rất hiếm khi diện trang phục hở bạo hay bikini gợi cảm. Chính vì vậy, loạt ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung.