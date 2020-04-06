Nguyên nhân khiến Angela Baby và Trần Vỹ Đình đường ai nấy đi, Huỳnh Hiểu Minh có phải ‘kẻ thứ 3’?

Sao quốc tế 06/04/2020 18:48

Khoảng thời gian nữ diễn viên Angela Baby chia tay Trần Vỹ Đình, nhiều người cho rằng nguyên nhân xuất phát từ phía Huỳnh Hiểu Minh.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, chẳng mấy ai lạ lẫm về chuyện tình của nữ diễn viên Angela BabyTrần Vỹ Đình.

Thuở mới bước chân vào showbiz, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đã gặp gỡ và hẹn hò với mỹ nam hơn cô 6 tuổi - Trần Vỹ Đình. Khoảng thời gian đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau hay sánh đôi tại các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, sau khoảng 4 năm gắn bó, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi vào năm 2009.

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Angela Baby và Trần Vỹ Đình còn xăm cả hình đôi để khẳng định tình cảm – Ảnh: Internet

Sau khi chia tay Trần Vỹ Đình, Angela Baby hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh và quyết định về chung một nhà với nam diễn viên này.

Đã có rất nhiều tin đồn xung quanh nguyên nhân khiến nữ diễn viên Angela Baby chia tay mối tình đầu Trần Vỹ Đình. Có người tiết lộ, nguyên nhân là do Trần Vỹ Đình nhiệt tình quá mức khiến nữ diễn viên cảm thấy mất tự do. Bên cạnh đó là một số tin đồn cho rằng Angela Baby chạy theo Huỳnh Hiểu Minh để có chỗ dựa vững chắc trong làng giải trí. Theo đó, Huỳnh Hiểu Minh bị cho là “kẻ thứ 3”.

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Huỳnh Hiểu Minh không phải là 'kẻ thứ 3' như lời đồn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Angela Baby đã tiết lộ lý do chia tay Trần Vỹ Đình: “Bởi vì anh ấy còn quá trẻ, nhiều vấn đề không được xem xét toàn diện”. Có thể thấy, việc mỹ nhân “Vân Trung ca” chia tay mối tình đầu Trần Vỹ Đình chẳng hề liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh như tin đồn.

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Angela Baby lộ ảnh bán khỏa thân chưa từng được công khai

Vừa quay trở lại với công việc sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh, Angela Baby bất ngờ bị tung ảnh bán khỏa thân.

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Từ khóa:   Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Trần Vỹ Đình

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