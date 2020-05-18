Loạt khoảnh khắc để đời của mỹ nhân Cbiz: Angela Baby lộ visual đỉnh cao, Lưu Diệc Phi kinh diễm động lòng người

Tại sự kiện thời trang Paris, nữ diễn viên Angela Baby đã có màn bùng nổ nhan sắc chỉ với một cái lắc đầu hất tóc. Có thể nói, người hâm mộ không ngừng bấn loạn trước gương mặt đẹp không góc chết của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Ảnh: Internet