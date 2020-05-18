Loạt khoảnh khắc để đời của mỹ nhân Cbiz: Angela Baby lộ visual đỉnh cao, Lưu Diệc Phi kinh diễm động lòng người

Sao quốc tế 18/05/2020 17:46

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, những mỹ nhân Hoa ngữ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh… không ít lần khiến khán giả ngơ ngẩn trước những khoảnh khắc đẹp đến xuất thần.

Xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Angela Baby, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi... đã bao phen khiến netizen “sang chấn” khi khoe visual cùng thần thái ngút ngàn.

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Tại sự kiện thời trang Paris, nữ diễn viên Angela Baby đã có màn bùng nổ nhan sắc chỉ với một cái lắc đầu hất tóc. Có thể nói, người hâm mộ không ngừng bấn loạn trước gương mặt đẹp không góc chết của bà xã Huỳnh Hiểu Minh – Ảnh: Internet

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Chẳng cần cố tình tạo dáng trước ống kính, ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khiến người xem loạn nhịp với khoảnh khắc đẹp không tì vết của mình – Ảnh: Internet

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Xuất hiện tại một sự kiện giải trí, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốc với nhan sắc đầy kiêu sa cùng ánh mắt mơ màng. Nhiều người ví cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc bước đi của Cổ Lực Na Trát với thần thái đầy khí chất ngôi sao đủ để cộng đồng mạng ca ngợi hết lời – Ảnh: Internet

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Dù gặp vấn đề sức khỏe và phải dùng tóc mái che bớt một phần mặt nhưng điều này không thể làm lu mờ nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh – Ảnh: Internet
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Hành động vô tình hất tóc mái của Nghê Ni khiến người xem xao xuyến. Gương mặt tỷ lệ vàng của nữ diễn viên quả thực quá xuất sắc – Ảnh: Internet

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Hình ảnh ghi lại buổi chụp hình của Cúc Tịnh Y từng gây sốt mạng xã hội khi nhan sắc của cô nàng được ví như những mỹ nhân Hong Kong – Ảnh: Internet

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Khung hình để đời của Đồng Lệ Á tại hậu trường chụp ảnh quảng cáo đủ để nhiều mỹ nhân thế hệ sau phải e dè – Ảnh: Internet
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Trái ngược với vẻ đẹp dịu dàng thường ngày, Dương Mịch bỗng vô cùng sang chảnh trên thảm đỏ với thần thái đầy ma mị - Ảnh: Internet

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Giang Sơ Ảnh chứng minh nhan sắc ‘gừng càng già càng cay’ khi ống kính máy ảnh vô tình lướt qua – Ảnh: Internet

Có thể thấy, đôi khi chỉ là những hành động tưởng chừng rất vô tình lại bất ngờ lột tả trọn vẹn nhan sắc nữ thần của nhiều mỹ nhân Cbiz.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Angela Baby Địch Lệ Nhiệt Ba

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