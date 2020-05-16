Sau hàng loạt chê bai về nhan sắc, Dương Tử lột xác với bộ ảnh mới đầy thanh xuân, netizen ca ngợi không ngớt

Sao quốc tế 16/05/2020 12:10

Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử nhận được “cơn mưa” lời khen của netizen xứ Trung.

Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu ngoại hình gây nhiều thị phi nhất. Nhan sắc của cô nàng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít netizen từng mỉa mai ngoại hình của Dương Tử. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng vướng nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, sau khoảng thời gian dài im ắng vì bận rộn với lịch trình đóng “Thanh Trâm Hành”, Dương Tử đã “chiêu đãi” người hâm mộ bộ ảnh mới với nhan sắc thăng hạng thấy rõ.

dien vien duong tu 1
Dương Tử cực xinh đẹp trong loạt ảnh mới - Ảnh: Internet

dien vien duong tu 2dien vien duong tu 3

dien vien duong tu 4
Bộ ảnh mang đầy hơi thở mùa hè của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, mỹ nhân 9X diện áo thun đơn giản cùng quần jeans đầy khỏe khoắn mang lại cảm giác thanh thuần. Vốn trung thành với kiểu tóc ngắn nên hình ảnh với mái tóc dài dịu dàng của Dương Tử khiến nhiều người thích thú. Netizen xứ Trung nhận xét nữ diễn viên trông xinh đẹp hơn với tạo hình tươi trẻ và năng động.

dien vien duong tu 5

dien vien duong tu 6
Netizen đổ gục trước vẻ đáng yêu của nàng 'Đồng Niên' - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bộ ảnh được tung ra, cái tên Dương Tử nhanh chóng lên top tìm kiếm Weibo. Dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng, đa phần đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nàng “Đồng Niên”: “Trang phục đơn giản khỏe khoắn nhưng ngập tràn hơi thở tươi mát, tạo dáng tự nhiên tùy ý lại thêm phần đáng yêu”, “Dù không thích Dương Tử nhưng phải công nhận bộ ảnh này đẹp”, “Dương Tử giảm cân nên cũng xinh đẹp hơn”, “Tạo hình này rất hợp với Dương Tử”…

Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 5: Tiêu Chiến đứng đầu, Dương Tử ‘vượt mặt’ Địch Lệ Nhiệt Ba

Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 5: Tiêu Chiến đứng đầu, Dương Tử ‘vượt mặt’ Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ tuần 2 tháng 5, nam diễn viên Tiêu Chiến vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vương. Trong khi đó, Dương Tử cũng đã vươn lên dẫn đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Thanh Trâm Hành sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 5: Tiêu Chiến đứng đầu, Dương Tử ‘vượt mặt’ Địch Lệ Nhiệt Ba

Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 5: Tiêu Chiến đứng đầu, Dương Tử ‘vượt mặt’ Địch Lệ Nhiệt Ba

Những lần ‘trượt tay’ để đời của Dương Tử: Cố tình PR cho phim, ám chỉ bạn trai cũ phản bội?

Những lần ‘trượt tay’ để đời của Dương Tử: Cố tình PR cho phim, ám chỉ bạn trai cũ phản bội?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Không còn là cuộc chiến giữa fan hâm mộ, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức khai chiến

Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 4: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba rủ nhau đứng đầu, Dương Tử vượt mặt Dương Mịch

Bảng xếp hạng sao Cbiz tuần 3 tháng 4: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba rủ nhau đứng đầu, Dương Tử vượt mặt Dương Mịch

‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử?

‘Gây thù chuốc oán’ với cả Cbiz chưa đủ, fan Tiêu Chiến tiếp tục tấn công Dương Tử?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 8 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 10 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 27 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý