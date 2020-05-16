Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử nhận được “cơn mưa” lời khen của netizen xứ Trung.
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Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu ngoại hình gây nhiều thị phi nhất. Nhan sắc của cô nàng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít netizen từng mỉa mai ngoại hình của Dương Tử. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng vướng nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.
Mới đây, sau khoảng thời gian dài im ắng vì bận rộn với lịch trình đóng “Thanh Trâm Hành”, Dương Tử đã “chiêu đãi” người hâm mộ bộ ảnh mới với nhan sắc thăng hạng thấy rõ.
Qua hình ảnh được chia sẻ, mỹ nhân 9X diện áo thun đơn giản cùng quần jeans đầy khỏe khoắn mang lại cảm giác thanh thuần. Vốn trung thành với kiểu tóc ngắn nên hình ảnh với mái tóc dài dịu dàng của Dương Tử khiến nhiều người thích thú. Netizen xứ Trung nhận xét nữ diễn viên trông xinh đẹp hơn với tạo hình tươi trẻ và năng động.
Ngay sau khi bộ ảnh được tung ra, cái tên Dương Tử nhanh chóng lên top tìm kiếm Weibo. Dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận của cộng đồng mạng, đa phần đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nàng “Đồng Niên”: “Trang phục đơn giản khỏe khoắn nhưng ngập tràn hơi thở tươi mát, tạo dáng tự nhiên tùy ý lại thêm phần đáng yêu”, “Dù không thích Dương Tử nhưng phải công nhận bộ ảnh này đẹp”, “Dương Tử giảm cân nên cũng xinh đẹp hơn”, “Tạo hình này rất hợp với Dương Tử”…