Nữ diễn viên Dương Tử là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu ngoại hình gây nhiều thị phi nhất. Nhan sắc của cô nàng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, không ít netizen từng mỉa mai ngoại hình của Dương Tử. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng vướng nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, sau khoảng thời gian dài im ắng vì bận rộn với lịch trình đóng “Thanh Trâm Hành”, Dương Tử đã “chiêu đãi” người hâm mộ bộ ảnh mới với nhan sắc thăng hạng thấy rõ.