Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn vợ cũ của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du tự sát vì bị trầm cảm kéo dài.

Mới đây, hàng loạt blogger bất ngờ đưa tin Vương Vũ Hinh - vợ cũ của Hoàng Cảnh Du tự sát khiến dư luận bàng hoàng.

Trước đó, cô gái này đã đăng tải một dòng trạng thái trên Weibo với nội dung: “Tạm biệt thế giới mà hơn nửa đầy những thứ ô uế. Tạm biệt người đàn ông cùng tôi có mối tình đậm sâu”. Được biết, Vương Vũ Hinh đã bị trầm cảm kéo dài suốt nhiều năm.

Vương Vũ Hinh và Hoàng Cảnh Du thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Ngay khi netizen còn đang hoang mang trước thông tin này thì một tài khoản tự nhận là trợ lý của Vương Vũ Hinh đã đăng tải một bài viết dài lên trang cá nhân: “Đêm khuya ngày hôm qua, Vương Vũ Hinh còn trong tình trạng hôn mê, mất tới 1 ngày một đêm mới qua khỏi cửa tử. Tôi đã vô cùng sợ hãi, bởi chỉ cần chậm nửa tiếng thôi, tôi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại được chị Hinh”.

Đặc biệt, trong đó có đoạn đề cập đến nam diễn viên Hoàng Cảnh Du: “Cũng đã trải qua vài năm rồi, sau khi chia tay với anh Hoàng, chị Hinh dần dần cân bằng lại cuộc sống, vậy nhưng lần ngã bệnh này, chị ấy dường như không còn muốn lưu luyến bất cứ điều gì mà chỉ muốn rời khỏi thế giới này thôi”.

Cuối tâm thư, người trợ lý này không ngừng oán trách Hoàng Cảnh Du và ekip giở thủ đoạn “tẩy trắng” sau bê bối bạo hành.

Bức tâm thư của người được cho là trợ lý Vương Vũ Hinh - Ảnh: Internet

Hiện tại mọi thông tin của vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Phía Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Tháng 11/2018, Hoàng Cảnh Du lộ tin bí mật kết hôn và vướng phốt bạo hành vợ gây xôn xao mạng xã hội. Nam diễn viên từng lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn bị dư luận chỉ trích, lên án.

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng trước tin đồn này - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam diễn viên đang vướng tin đồn “phim giả tình thật” với mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba.

Fan hâm mộ thất vọng vì nhan sắc xuống cấp của Địch Lệ Nhiệt Ba Vẫn luôn được đánh giá mỹ nhân xinh đẹp nhất Cbiz vậy nhưng có vẻ Địch Lệ Nhiệt Ba đã không còn giữ được phong độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-cua-tinh-tin-don-dich-le-nhiet-ba-tu-sat-vi-tram-cam-quan-ly-cu-len-tieng-359021.html