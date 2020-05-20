Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án mang tên “Hạnh phúc trong tầm tay” đang khiến netizen không ngừng xuýt xoa vì quá đẹp.
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Mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức trở lại đường đua Cbiz khi bộ phim hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du - “Hạnh phúc trong tầm tay” vừa lên sóng.
Trên Weibo, loạt ảnh của “Mỹ nhân Tân Cương” trong dự án truyền hình này đang gây bão mạng xã hội xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy trắng dài khoe vóc dáng thon gọn cùng số đo hình thể “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, nhan sắc kinh diễm của cô cũng trở thành đề tài bàn tán của netizen.
Dù đã từng nhiều lần chụp ảnh với váy cưới nhưng phải đến bộ phim này, vẻ đẹp của cô nàng mới thực sự bứt phá.
Chứng kiến loạt ảnh này, ai nấy đều phải trầm trồ, xuýt xoa trước sắc vóc của mỹ nhân 9X đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cư dân mạng không ngừng để lại bình luận ca ngợi nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba: “Trời ơi, tim của tôi không chịu nổi trước sắc đẹp kinh diễm này”, “Mỹ nhân số 1 trong lòng tôi”, “Nhiệt Ba quá đẹp”…
Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến không ít fan lo lắng khi lộ ảnh mệt mỏi, đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Được biết, sau kỳ nghỉ dịch, lịch trình của người đẹp vô cùng bận rộn.