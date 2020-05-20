Mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức trở lại đường đua Cbiz khi bộ phim hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du - “Hạnh phúc trong tầm tay” vừa lên sóng.

Trên Weibo, loạt ảnh của “Mỹ nhân Tân Cương” trong dự án truyền hình này đang gây bão mạng xã hội xứ Trung. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy trắng dài khoe vóc dáng thon gọn cùng số đo hình thể “chuẩn không cần chỉnh”. Bên cạnh đó, nhan sắc kinh diễm của cô cũng trở thành đề tài bàn tán của netizen.