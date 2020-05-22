BXH tiểu hoa sau 85 của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu, vị trí cuối gây bất ngờ

Sao quốc tế 22/05/2020 17:43

Trong bảng xếp hạng tiểu hoa sau 85 do cư dân mạng bình chọn, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng dẫn đầu.

Mới đây, cư dân mạng đã cùng nhau bình chọn ra top 4 những tiểu hoa sau 85 thành công và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, Triệu Lệ DĩnhDương Mịch cùng đứng đầu bảng xếp hạng.

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Bảng xếp hạng tiểu hoa sau 85 do dân mạng bình chọn - Ảnh: Internet

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2006, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã dần khẳng định được vị thế của mình trong lòng khán giả. Với lối diễn xuất tự nhiên qua hàng loạt vai diễn trong những tác phẩm đình đám như “Sam Sam đến rồi”, “Sở Kiều truyện”, “Minh Lan truyện”…, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng vươn lên hàng sao.

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Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch cùng đứng đầu - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dương Mịch được biết đến là một trong những diễn viên có nhân khí cao trong làng giải trí. Nhất cử nhất động của cô đều được công chúng quan tâm. Bên cạnh đó, những bộ phim do cô đảm nhận vai chính luôn có một lượng người xem đáng kể.

Vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng thuộc về Đường Yên và Lưu Diệc Phi. Cả hai đều được nhận xét là những tiểu hoa sau 85 có thế mạnh về phim truyền hình lẫn điện ảnh cùng lượng người hâm mộ nhất định.

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Đường Yên và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Nghê Ni, Tống Thiến và Angela Baby cùng đứng hạng 3. Dù cả ba nữ diễn viên thường xuyên có những tác phẩm tiêu biểu nhưng chưa thực sự xuất sắc và gây ấn tượng với người xem. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của họ cũng là điều gây tranh cãi.

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Lưu Thi Thi gây bất ngờ khi đứng cuối bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Chốt bảng là nữ diễn viên Lưu Thi Thi, nhiều cư dân mạng khá bất ngờ khi cô chỉ xếp hạng 4. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và khối gia tài phim ảnh đồ sộ, netizen xứ Trung cho rằng bà xã Ngô Kỳ Long xứng đáng có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng tiểu hoa sau 85.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Dương Mịch Angela Baby

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