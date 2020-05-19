Trường trung học đăng bài tiêu cực về Tiêu Chiến, fan nam diễn viên liền gọi điện phá rối cựu Hiệu trưởng

Sao quốc tế 19/05/2020 16:05

Sau thời gian bị fan của nam diễn viên Tiêu Chiến khủng bố tinh thần, cựu Hiệu trưởng trường trung học Hạ Môn đã nhờ pháp luật can thiệp.

Nổi tiếng sau bộ phim “Trần Tình Lệnh”, nam diễn viên Tiêu Chiến nhanh chóng vụt sáng lên hàng sao, trở thành minh tinh đỉnh cấp lưu lượng của Cbiz. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, mỹ nam “Trần Tình Lệnh” liên tục vướng phải hàng loạt scandal gây ảnh hưởng danh tiếng từ những phát ngôn không hay thời trẻ đến vụ việc AO3. Thậm chí, Tiêu Chiến từng bị cộng đồng mạng tẩy chay suốt một thời gian dài.

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Từ sau khi nổi tiếng, Tiêu Chiến liên tục vướng hàng loạt thị phi - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, netizen xứ Trung lại phẫn nộ khi một giáo viên yêu cầu học sinh hô hào ủng hộ cho thần tượng Tiêu Chiến. Trước vấn đề này, nam diễn viên đã công khai lên tiếng xin lỗi và cho biết không cần fan tiếp ứng theo cách này.

Mới đây, Weibo chính thức của trường Hạ Môn bất ngờ đăng tải bài viết có nội dung gây bức xúc cộng đồng mạng: “Tại sao bản thân phải dìu dắt con cái (ý chỉ từ nhỏ đến lớn trong gia đình) trở thành fan Tiêu Chiến? Tại sao Tiêu Chiến có thể trở thành thần tượng (tấm gương) của các học sinh?”.

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Bài đăng khiến người hâm mộ Tiêu Chiến nổi giận - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bài viết này đăng tải và có ảnh hưởng tiêu cực đến Tiêu Chiến, người hâm mộ ngôi sao “Trần Tình Lệnh” đã cùng nhau công kích, phá rối cựu Hiệu Trưởng của trường Hạ Môn. Sự việc này khiến vị cựu hiệu trưởng vô cùng bức xúc vì thường xuyên bị gọi điện khủng bố, phá rối. Cuối cùng, vì không chịu đựng được, người này đã báo cảnh sát để xử lý vụ việc.

Trước hành động có phần thái quá của bộ phận fan Tiêu Chiến, cư dân mạng xứ Trung chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

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Từ khóa:   diễn viên Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh sao Hoa ngữ

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