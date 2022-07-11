Lâm Chí Dĩnh đưa vợ con đi du lịch, vẻ ngoài của nam tài tử còn 'gây sốc' hơn

Sao quốc tế 11/07/2022 20:30

Mới đây, nam tài tử Lâm Chí Dĩnh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đưa vợ con đi du lịch.

Trên trang cá nhân mới đây, Lâm Chí Dĩnh đăng loạt ảnh với bà xã Trần Nhược Nghi cùng 3 con trai Kimi, Jenson và Kyson trong chuyến du lịch bằng du thuyền. Trong bức ảnh, gia đình cặp vợ chồng nổi tiếng Đài Loan đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng.

Từ sau khi con trai cả Kimi đi học đến nay, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi đã quyết định giữ bí mật mọi thông tin về con trai để bảo vệ cậu bé. Cả 2 giấu tên thật của Kimi, không công khai bất cứ ảnh chụp nào để lộ khuôn mặt của con trai. Trong những bức ảnh hiếm hoi với gia đình, Kimi đều chỉ lộ bóng lưng hoặc chỉ lộ một góc khuôn mặt.

Lâm Chí Dĩnh đưa vợ con đi du lịch, vẻ ngoài của nam tài tử còn 'gây sốc' hơn - Ảnh 1
Lâm Chí Dĩnh đưa vợ con đi du lịch, vẻ ngoài của nam tài tử còn 'gây sốc' hơn - Ảnh 2
Lâm Chí Dĩnh đưa vợ con đi du lịch, vẻ ngoài của nam tài tử còn 'gây sốc' hơn - Ảnh 3

Dù vậy, cư dân mạng vẫn dành nhiều lời khen khi quý tử của Lâm Chí Dĩnh giờ đã cao lớn dù mới 12 tuổi. Thậm chí, ảnh chụp đằng sau hai bố con Lâm Chí Dĩnh mà trông như hai anh em. Nhiều người nhận xét Kimi mang vẻ đẹp trai giống bố và sở hữu chiều cao từ mẹ người mẫu. 

Cuộc sống viên mãn của gia đình tài tử họ Lâm khiến nhiều người ghen tỵ. Tuy nhiên, Trần Nhược Nghi từng khóc trên sóng truyền hình khi nói về áp lực phải gánh chịu suốt 12 năm kết hôn với ngôi sao Thiên Long Bát Bộ. Bên cạnh sự nổi tiếng của ông xã, mẹ chồng khó tính cũng là nguyên nhân khiến cho Trần Nhược Nghi mệt mỏi.

Lâm Chí Dĩnh đưa vợ con đi du lịch, vẻ ngoài của nam tài tử còn 'gây sốc' hơn - Ảnh 4

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp.

Lâm Chí Dĩnh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ kinh doanh. Gia đình Lâm Chí Dĩnh hiện sống tại căn penthouse trị giá 160 triệu TWD (53,7 triệu USD) ở Đài Bắc, Đài Loan. Ngôi nhà xa hoa hơn khách sạn 6 sao.

Thời gian qua, nam diễn viên ít hoạt động nghệ thuật vì bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình.

Bà xã người mẫu của Lâm Chí Dĩnh tự tin khoe vóc dáng hoàn mỹ ở tuổi 39

Bà xã người mẫu của Lâm Chí Dĩnh tự tin khoe vóc dáng hoàn mỹ ở tuổi 39

dù đã ở độ tuổi 39 và là mẹ của 3 em bé nhưng Trần Nhược Nghi - bà xã của Lâm Chí Dĩnh vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, nuột nà.

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