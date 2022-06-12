Phản ứng của Lâm Chí Dĩnh khi bị tố hách dịch với phụ nữ

Sao quốc tế 12/06/2022 15:32

Mới đây, một phụ nữ giàu có, nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan đã tố cáo Lâm Chí Dĩnh tỏ thái độ hách dịch.

Vào ngày 12/6, ETToday đưa tin Trương Đình Đình, một phụ nữ giàu có, nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan, với biệt danh "chị đại Ferrari" đã tố cáo Lâm Chí Dĩnh tỏ thái độ hách dịch, lớn tiếng khi cô gọi điện cho anh.

"Tôi từng làm việc với quản lý của Lâm Chí Dĩnh và may mắn có được số điện thoại của anh ấy. Tôi gọi đến với tâm lý một người hâm mộ, hy vọng được trò chuyện với thần tượng. Nhưng anh ta lại quát lớn với tôi, sau đó cúp máy ngay khiến tôi thất vọng. Đây là trải nghiệm tồi tệ và khiến tôi có cảm giác 'yêu không đúng người", Trương Đình Đình kể.

Sau đó, Lâm Chí Dĩnh phủ nhận. Đồng thời, nam ca sĩ nói thêm: "Khi đọc tin tức, tôi rất tức giận, muốn kể lại câu chuyện thực. Hy vọng mọi người không tin lời người nói dối, khiến danh tiếng Lâm Chí Dĩnh bị bôi nhọ. Tôi dám đối chất với Trương Đình Đình, cô ấy có dám không?".

Phản ứng của Lâm Chí Dĩnh khi bị tố hách dịch với phụ nữ - Ảnh 1

Theo ETtoday, hai năm qua, Lâm Chí Dĩnh hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Hồi tháng 6/2020, nam diễn viên vướng tranh cãi là người giả tạo, hay nói dối trong chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu.

Chia sẻ lý do ít tham gia hoạt động nghệ thuật thời gian qua, tài tử Sợi dây chuyền định mệnh cho biết anh bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình. Nam nghệ sĩ cũng muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mang gánh nặng thần tượng. Tuy nhiên, anh vẫn phủ nhận thông tin anh giải nghệ sớm. 

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ngôi sao Đài Loan danh tiếng nhờ những bộ phim như Thiên long bát bộ, Sợi dây truyền định mệnh, Tuyệt đại song kiêu... Anh vừa là ca sĩ, diễn viên, vừa là tay đua xe công thức một chuyên nghiệp. Anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cựu người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai. Anh sở hữu khối tài sản hàng triệu USD nhờ kinh doanh.

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