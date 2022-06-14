Cuộc sống đối lập của anh em Lâm Chí Dĩnh: Nam diễn viên sống xa hoa, còn anh trai phải cực khổ bán thức ăn ở chợ đêm

Hiện, nam diễn viên Sợi dây chuyền định mệnh và em trai hợp tác mở công ty xây dựng. Lâm Chí Hâm có cuộc sống giàu có không thua kém Lâm Chí Dĩnh. Anh được mệnh danh là "chuyên gia siêu xe", nổi tiếng trong ngành đầu tư xe hơi và bất động sản ở Đài Loan.

Mới đây, ETtoday đưa tin Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trước truyền thông sau ồn ào cãi vã với Trương Đình Đình, một phụ nữ giàu có, nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan. Nam ca sĩ được em trai Lâm Chí Hâm hộ tống.

Theo Sohu, gia đình ngôi sao Thiên long bát bộ có 5 anh em. Anh cả Lâm Chí Kiệt, Lâm Chí Dĩnh là anh trai thứ 2, em trai kế là Lâm Chí Hâm, Lâm Chí Long và em gái Lâm Chí Ức. Họ đều là những người thành đạt trong cuộc sống.

Lâm Chí Dĩnh điển trai nhất nhà và là người duy nhất theo con đường nghệ thuật. Người học cao nhất là Lâm Chí Hâm, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin ở nước ngoài. Tiền học phí của Lâm Chí Hâm do Lâm Chí Dĩnh chu cấp. Theo nam nghệ sĩ, anh muốn em trai học thay phần mình do bản thân gia nhập showbiz từ năm 17 tuổi, dang dở việc học.

Theo Sina, người có cuộc sống bình dị nhất trong gia đình Lâm Chí Dĩnh là anh cả Lâm Chí Kiệt. Anh mưu sinh bằng nghề bán thức ăn ở chợ đêm từ năm 2017. Điều này từng khiến Lâm Chí Dĩnh bị dị nghị có cuộc sống giàu sang, nhưng để anh trai vất vả kiếm tiền ở vỉa hè.

Anh trai của Lâm Chí Dĩnh bán thức ăn ở chợ đêm - Ảnh: Internet

Trên Sent, Lâm Chí Kiệt từng bức xúc khi chứng kiến Lâm Chí Dĩnh bị chỉ trích. Anh cho biết không muốn nhờ vả người em trai nổi tiếng.

"Chí Dĩnh tới quầy chỉ khiến vợ chồng tôi thêm bận rộn. Em ấy muốn phụ giúp, nhưng tôi cản lại. Công việc của Chí Dĩnh không phải ở chỗ tôi", Lâm Chí Kiệt nói.

Lâm Chí Dĩnh rất tự hào về anh trai mình - Ảnh: Internet

Trong khi đó Lâm Chí Dĩnh chia sẻ tự hào về anh trai cả. Nam diễn viên cho biết anh trai là người dũng cảm, tự lực cánh sinh, không muốn liên lụy anh em trong nhà. Tài tử cho biết gia đình anh đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.