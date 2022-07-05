Bà xã người mẫu của Lâm Chí Dĩnh tự tin khoe vóc dáng hoàn mỹ ở tuổi 39

Sao quốc tế 05/07/2022 15:06

dù đã ở độ tuổi 39 và là mẹ của 3 em bé nhưng Trần Nhược Nghi - bà xã của Lâm Chí Dĩnh vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, nuột nà.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây, Trần Nhược Nghi đã được lựa chọn để trở thành người mẫu đại diện cho một thương hiệu thời trang thể thao. Những bức ảnh hậu trường chưa được chỉnh sửa cho thấy, bà xã của Lâm Chí Dĩnh dù đã trải qua 2 lần sinh nở vẫn giữ được thân hình mảnh mai đáng ghen tị.

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Trần Nhược Nghi trở thành người mẫu đại diện cho một thương hiệu thời trang thể thao ở tuổi 39 - Ảnh: Internet
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Bà xã của Lâm Chí Dĩnh dù đã trải qua 2 lần sinh nở vẫn giữ được thân hình mảnh mai đáng ghen tị - Ảnh: Internet

Được biết, Trần Nhược Nghi trước khi kết hôn với Lâm Chí Dĩnh vốn là một người mẫu sở hữu chiều cao 1m72. Cô nổi tiếng với body quyến rũ và đôi chân dài miên man.

Thời điểm khi Trần Nhược Nghi và Lâm Chí Dĩnh mới bắt đầu hẹn hò, nam diễn viên Sợi Dây Chuyền Định Mệnh là một trong những nam thần được săn đón nhất màn ảnh. Trong khi đó, Trần Nhược Nghi chỉ là một người mẫu hạng 2 nên cô từng chịu nhiều lời công kích về ngoại hình.

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Trần Nhược Nghi có xuất thân là một người mẫu sở hữu chiều cao 1m72 - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, Trần Nhược Nghi từng có thời gian tạm dừng hoạt động trong làng giải trí để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đã sẵn sàng quay trở lại để theo đuổi đam mê của mình.

Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của Trần Nhược Nghi như: "Thân hình không có chút mỡ thừa nào, hẳn cô ấy đã phải tập luyện rất nhiều", "Nếu nhìn thân hình, chẳng ai nghĩ cô ấy đã là mẹ của 3 đứa trẻ", "Trần Nhược Nghi ngày càng nhuận sắc"...

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Trần Nhược Nghi và Lâm Chí Dĩnh kết hôn vào năm 2009, cặp đôi có 3 cậu con trai - Ảnh: Internet

Trần Nhược Nghi và Lâm Chí Dĩnh kết hôn vào năm 2009, cặp đôi có 3 cậu con trai là Kimi và cặp sinh đôi Jenson - Kyson. Bên cạnh cuộc sống viên mãn, Trần Nhược Nghi cũng từng nói về áp lực mà cô chịu đựng suốt hơn 1 thập kỷ hôn nhân, trong đó có sự nổi tiếng của ông xã và sự hà khắc của mẹ chồng cô.

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