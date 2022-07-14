Lộ bằng chứng xác minh Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự đã gian lận tuổi tác

Sao quốc tế 14/07/2022 09:26

Theo văn bản chính thức từ tòa án, Dịch Dương Thiên Tỉ đã khai gian tuổi của mình trong suốt nhiều năm hoạt động.

Một tuần trở lại đây, dư luận Trung Quốc xoay quanh hàng loạt vụ bê bối của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nổi trội nhất trong đó chính là việc nam diễn viên dùng đặc quyền để vào biên chế nhà nước, gian lận học vấn và khai gian tuổi tác.

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Dịch Dương Thiên Tỉ bị nghi  dùng đặc quyền để vào biên chế nhà nước, gian lận học vấn và khai gian tuổi tác - Ảnh: Internet

Đầu tiên, mọi việc bắt nguồn từ thông tin Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú đỗ vào Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc nhờ vào phỏng vấn mà không cần thi viết. Phía truyền thông vì để xác minh sự việc nên đã liên hệ với ban lãnh đạo của Nhà hát kịch nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể.

Không những vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ còn bị nghi ngờ có hành vi gian lận trong kỳ thi trung học. Vào tháng 4 năm nay, có thông tin rằng bảng điểm của nam diễn viên khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã được nhận vào cấp 3 nhờ đi cửa sau.

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Văn bản ghi rõ Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 1998 - Ảnh: Internet

Đến sáng ngày 13/7, MXH xứ Trung lại bất ngờ lan truyền một văn bản được cho là xuất phát từ tòa án với một thông tin gây sốc về Dịch Dương Thiên Tỉ. Cụ thể, trên văn bản này, năm sinh của nam diễn viên là 1998 chứ không phải 2000 như trước nay mọi người lầm tưởng.

Sự việc này lại một lần nữa khiến công chúng tỏ ra bực tức vì vấn nạn các ngôi sao trẻ liên tục khai gian tuổi thật của mình. Trước đó, Lưu Hạo Tồn cũng bị nghi sửa đổi năm sinh của mình từ 1998 thành 2000 để tránh việc bị so sánh thành tích với các nghệ sĩ cùng lứa 9X.

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Lưu Hạo Tồn cũng bị nghi sửa đổi năm sinh của mình từ 1998 thành 2000 - Ảnh: Internet

Theo iFeng, giữa loạt ồn ào này, phía Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Bên cạnh đó, bộ phim Mãn Giang Hồng do nam diễn viên đảm nhận vai chính đã tạm ngừng việc quay hình.

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