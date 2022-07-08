Dịch Dương Thiên Tỉ bị tố gian lận học vấn, 'đi cửa sau' để đậu cấp 3

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang là nhân vật khiến dư luận Trung Quốc quan tâm đặc biệt vì loạt cáo buộc liên quan đến chuyện gian lận học vấn.

Những ngày qua, các diễn đàn mạng xứ Trung đang vô cùng xôn xao với tin đồn Dịch Dương Thiên Tỉ có hành vi gian lận học vấn. Theo đó, sự việc bắt đầu từ thông tin Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú đỗ vào Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc nhờ vào phỏng vấn mà không cần thi viết. Các diễn đàn mạng xứ Trung đang vô cùng xôn xao với tin đồn Dịch Dương Thiên Tỉ có hành vi gian lận học vấn Phía truyền thông vì để xác minh sự việc nên đã liên hệ với ban lãnh đạo của Nhà hát kịch nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Cư dân mạng hiện đang vô cùng bức xúc với thông tin này, MXH xứ Trung đã ghi nhận hơn 17.000 bình luận chỉ trích các ngôi sao này vì được ưu ái một cách đặc biệt.

Khi sự việc vẫn chưa hạ nhiệt, một cư dân mạng khác lại lên tiếng tố cáo Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng có hành vi gian lận trong kỳ thi trung học. Theo đó, từ tháng 4/2022 đã có tin đồn rằng bảng điểm của nam diễn viên khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã được nhận vào cấp 3 nhờ đi cửa sau. Có tin đồn rằng bảng điểm của Dịch Dương Thiên Tỉ khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã được nhận vào cấp 3 nhờ đi cửa sau Để xác minh sự việc, cư dân mạng này đã gọi đến đường dây nóng của thành phố Hồ Nam suốt một thời gian dài và nhận được câu trả lời rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là có nhập học trái quy định, đồng thời hiệu trưởng ngôi trường anh theo học cũng đã thu lợi bất hợp pháp từ việc làm này.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, người này lại nhận được một cuộc gọi từ Bộ Giáo dục với một câu trả lời hoàn toàn khác. Dịch Dương Thiên Tỉ được xác nhận không có hành vi gian lận thi cử và vị hiệu trưởng kia cũng không thu lợi bất chính từ việc xét tuyển nam diễn viên. Để tăng độ xác thực, netizen này đã đăng tải video ghi lại cuộc gọi điện thoại của mình như một bằng chứng. Bộ Giáo dục xác nhận Dịch Dương Thiên Tỉ không có hành vi gian lận thi cử Đến tối ngày 7/7, Sở giáo dục tỉnh Hồ Nam - địa phương mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang theo học - đã đăng tải văn bản làm rõ thực hư tin đồn gian lận của ngôi sao này: "Sau khi điều tra xác minh, theo chính sách tuyển sinh của các năm, không phát hiện thí sinh vào trường vi phạm quy chế và hiệu trưởng thu lợi bất chính từ việc xét tuyển này”. Dẫu vậy, việc Dịch Dương Thiên Tỉ có gian lận học vấn hay không vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở thời điểm hiện tại trên MXH xứ Trung.

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