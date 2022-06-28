Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt

Sao quốc tế 28/06/2022 08:52

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy hay Đặng Siêu - Tôn Lệ đều là những gia đình hạnh phúc hiếm hoi tại làng giải trí, trải qua nhiều năm bên cạnh nhau nhưng vẫn luôn giữ được tình cảm trọn vẹn không khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều các gia đình nổi tiếng khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào. 

1. Gia đình Trương Nhược Quân - Đường Nghệ Hân

Tình yêu của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân tựa như một câu chuyện tình cảm bước ra từ câu chuyện cổ tích. Thậm chí, đến cả cái cách cả 2 quen nhau và trao nhau tình yêu cũng không hề giống bất kỳ ai khi chỉ vì một lần mỹ nhân họ Đường vô tình làm xước xe ông xã mà hai người đã trao nhau trái tim của mình cho đối phương đến tận bây giờ. 

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 1
Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 2
Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông - Ảnh: Internet

Về phía Trương Nhược Quân thì khỏi phải bàn, tình cảm của anh chàng lớn đến mức khiến anh mang luôn cả chiếc đèn giao thông về nhà để làm kỷ niệm. Mỗi khi tham gia tại bất cứ chương trình nào, nam diễn viên Khánh Dư Niên luôn rất nhiệt tình kể về cuộc hôn nhân giữa anh và bà xã xinh đẹp với giọng điệu đẩy vẻ tự hào, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khiến nhiều người cũng phải phát ghen với Đường Nghệ Hân. 

2. Gia đình La Tấn - Đường Yên 

Trước khi về chung một nhà và có với nhau 1 nhóc tỳ đáng yêu, La Tấn - Đường Yên từng hợp tác chung trong kha khá bộ phim truyền hình. 

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 3
Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 4
La Tấn và Đường Yên - Ảnh: Internet

Vốn là cặp đôi kín tiếng trong chuyện tình yêu và rất ít có những hành động thể hiện tình cảm trước truyền thông, nhưng qua từng cử chỉ, chi tiết nhỏ của cặp đôi Cẩm Tú Vị Ương khi cùng nhau tham gia sự kiện, có thể kể đến như hành động khoác áo cho bà xã và luôn nắm tay Đường Yên trong mọi giây phút khiến cho một số netizen có suy nghĩ cái cách La Tấn chăm sóc từng chút một cho vợ thực sự khiến nhiều người đàn ông cần phải học hỏi, không cần phải quá kiêu xa mà chỉ cần như vậy là mọi cô gái cũng đã tan chảy rồi. 

3. Gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu 

Tôn Lệ - Đặng Siêu là đôi vợ chồng có sức ảnh hưởng lớn hiện nay tại Cbiz. Ngay từ những ngày tháng đầu tiên, cặp đôi chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả, đơn giải vì tính tình của cả 2 hoàn toàn khác biệt với nhau. Tuy nhiên, bỏ mặc những lời nói không hay về mối quan hệ của mình, trải qua hơn một thập kỷ, cặp đôi đã chứng minh cho netizen thấy mọi người đã sai hoàn toàn. 

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 5
 Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 6

Trải qua hơn một thập kỷ, Tôn Lệ - Đặng Siêu vẫn giữ được tình cảm bền lâu - Ảnh: Internet

Chưa nói đến tình yêu mà Đặng Siêu dành cho Tôn Lệ, chính "Nữ hoàng rating" cũng rất chăm chỉ cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc của một nhà bốn người, tuy bình dị nhưng đầy ấm áp, vui vẻ. 

4. Gia đình Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy 

Chuyện tình yêu của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thực sự không khỏi khiến nhiều người cảm thấy phần ghen tị. Quen nhau trong dự án ''Tân Thần Điều Đại Hiệp'' và cùng đóng chung vai chính ''Quá Nhi và Cô Cô'', cả hai nhanh chóng hút lấy nhau và dần có tình cảm với đối phương. 

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 7

Điểm mặt những gia đình sao Hoa ngữ đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Cbiz: Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chắc suất có mặt - Ảnh 8
Phân đoạn hạnh phúc của cặp đôi ''Dương Quá - Cô Cô'' - Ảnh: Internet

Dù là cặp đôi chị chị em em nhưng không kể thì ai cũng biết mỹ nam họ Trần chiều chuộng và yêu thương bà xã của mình như nào. 

Không chỉ là một người chồng "đỉnh của chóp", Trần Hiểu còn là một người cha hết sức tâm lý. Thế này bảo sao Trần Nghiên Hy lại mê mẩn anh đến vậy.

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Mới đây, dân mạng xứ Trung liên tục rục rịch với tin đồn Trần Hiểu sắp sửa tham gia dự án mới cùng Lưu Thi Thi.

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Từ khóa:   Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy La Tấn và Đường Yên Tôn Lệ - Đặng Siêu Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân sao châu á sao Hoa Ngữ

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