Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra”

Sao quốc tế 01/08/2022 18:46

Mới đây, nam diễn viên phim “Thiên Long bát bộ 2021” - Dương Hựu Ninh chính thức tổ chức hôn lễ cùng vợ Melinda sau một khoảng thời gian dài yêu nhau. Trong hôn lễ có sự góp mặt đặc biệt của “ái nữ” của cặp đôi.

Dương Hựu Ninh được xem là 1 trong những tài tử điển trai, luôn dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật, có đời tư trong sạch và có cuộc sống khá bình yên. Anh chàng góp mặt trong dự án “Thiên Long bát bộ 2021” với vai diễn Kiều Phong. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, nam diễn viên không ngừng nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến khiến người khác ganh tỵ.

Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra” - Ảnh 1
Cặp đôi Dương Hựu Ninh - Melinda

Hôn lễ của Dương Hựu Ninh được cử hành long trọng nhưng ấm áp, tổ chức ở Đài Bắc trong sự chứng kiến của người thân và bạn bè 2 bên. Trong ngày trọng đại, Melinda xinh đẹp trong chiếc váy cưới của nhà thiết kế Trần Hiền. Chiếc đầm cưới với chất liệu ren màu trắng, thiết kế in hoa văn tinh xảo, khoe trọn đường cong gợi cảm của bà “mẹ một con”. Cô dâu xuất hiện tay trong tay với chú rể Hựu Ninh, nam diễn viên không hề kém cạnh khi chọn outfit trắng đen lịch lãm, sang trọng. 

Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra” - Ảnh 2
Cả 2 nắm tay nhau, xuất hiện tình tứ trong ngày trọng đại

Vừa thấy vợ, nam tài tử đã vội trêu: “Hôm nay em trang điểm quá đẹp đến mức con không nhận ra đấy”.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng có mặt để góp vui cùng cặp đôi, trong đó có sự xuất hiện của Lâm Tâm Như, Giả Tịnh Văn,..

Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra” - Ảnh 3
Lâm Tâm Như, Giả Tịnh Văn góp mặt tại tiệc vui của cặp đôi

Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2020, tuy nhiên hôn lễ đã bị trì hoãn do tình hình dịch bệnh căng thẳng. Bà xã Hựu Ninh thời điểm đó vừa mang thai con gái đầu lòng, cả hai đã đón thiên thần nhỏ vào tháng 12 năm 2020. Cho đến hôm nay, khi dịch bệnh đã ổn định, nam tài tử đã bù đắp cho vợ mình bằng một hôn lễ hoành tráng dưới sự chứng kiến của cô con gái nhỏ, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con suốt đời. 

Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra” - Ảnh 4
Cô dâu - chú rể đẹp đôi khiến người ta ganh tỵ

Theo trang Sina tiết lộ, vợ nam diễn viên là 1 blogger về thời trang, cô nàng là 1 nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng ở Cảng Thơm. Melinda chia sẻ cô nàng rất được lòng cả gia đình chồng và chưa từng xảy ra mâu thuẫn “mẹ chồng- nàng dâu”. Được biết cả 2 đã yêu nhau lâu và đến với nhau bằng tình yêu chân thành. 

Dương Hựu Ninh kết hôn, Cô dâu đẹp đến mức “Con không nhận ra” - Ảnh 5
Melinda là một beauty fashion khá nổi tiếng

 

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