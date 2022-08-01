'Ngọc nữ TVB' Lê Tư xinh đẹp và trẻ trung bất chấp tuổi thật

Sao quốc tế 01/08/2022 14:58

Trong bộ ảnh du lịch Pháp vừa qua được Lê Tư đăng tải, nữ minh tinh được nhận xét là xinh đẹp và trẻ hơn tuổi thật của mình.

Diễn viên Lê Tư vừa qua đã có chuyến du lịch tại Pháp, cô đồng thời đã đăng tải lên tài khoản Weibo và Instagram cá nhân những hình ảnh về chuyến đi này.

Trong những video và hình ảnh được Lê Tư chia sẻ, cô mặc váy kẻ, để tóc ngắn và gương mặt chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi nữ diễn viên "trẻ như mới ngoài 30", "trẻ hơn tuổi thật" hay "bị thời gian bỏ quên",...

le tu 1
Lê Tư trẻ trung ở tuổi 51 - Ảnh: Internet

 le tu 2

Bên cạnh đó, đồng nghiệp của Lê Tư - diễn viên Cao Hải Ninh - cũng đã để lại lời khen dành cho nhan sắc của đàn chị: "Làm thế nào chị có thể luôn xinh đẹp như thế?". Tuy nhiên, một vài netizen cũng bình luận rằng Lê Tư đã giảm cân quá đà và khuyên rằng nữ diễn viên không nên quan trọng quá mức việc giữ dáng mà quên đảm bảo sức khỏe.

Ở tuổi 51, tuy không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ nữa, nhưng bù lại thì Lê Tư có một gia đình hạnh phúc và người chồng hết mực yêu thương mình. Vừa qua, vợ chồng Lê Tư đã kỷ niệm 13 năm ngày cưới của mình bằng những lời nói ngọt ngào thông qua mạng xã hội.

le tu 3
Vợ chồng Lê Tư vừa kỷ niệm 13 năm ngày cưới - Ảnh: Internet
le tu 4
Lê Tư các con ra ngoài chơi, để các bé có thể tận hưởng tuổi thơ một cách đầm ấm nhất - Ảnh: Internet

Trong một bài đăng hồi cuối tháng 7, Lê Tư có viết: "Chứng kiến lũ trẻ trưởng thành là một trải nghiệm tuyệt vời và hạnh phúc. Chỉ trong nháy mắt, hai con của tôi đã 12 tuổi rồi. Cha mẹ luôn cố gắng tạo cho con một môi trường phát triển dễ chịu và đồng hành cùng chúng nhiều nhất có thể". Được biết, cô thường đưa các con ra ngoài chơi, để các bé có thể tận hưởng tuổi thơ một cách đầm ấm nhất.

le tu 5
Nhan sắc thời trẻ của Lê Tư - Ảnh: Internet

Sinh năm 1971, Lê Tư có xuất thân từ một gia đình có truyền thông nghệ thuật, ông nội cô là đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Lê Dân Vỹ, các cô, các bác cũng đều là diễn viên. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên là hoa đán đình đám của nhà đài TVB, cô từng tham gia các tác phẩm như Thâm cung nội chiến, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Thiên luân, Bàn tay nhân ái...

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong Lý Gia Hân và Lê Từ dù đã ngoài 50 tuổi những vẫn mang nhan sắc vô cùng diễm lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tư diễn viên Lê Tư TVB sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Lý Gia Hân - Lê Tư 'mỗi người một vẻ', xinh đẹp kiều diễm dù đã ngoài 50

Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

Sao nữ Như Ý Truyện lập mưu "chà đạp" Triệu Lộ Tư ở phim mới, tự ví mình là bản sao của mỹ nhân Lê Tư?

'Đệ Nhất Mỹ Nhân Hong Kong' Lê Tư từng dính nghi vấn hẹn hò với một nam tài tử Vbiz

'Đệ Nhất Mỹ Nhân Hong Kong' Lê Tư từng dính nghi vấn hẹn hò với một nam tài tử Vbiz

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với chồng đại gia tật nguyền

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50 của mỹ nhân TVB Lê Tư

Lê Tư ngày xưa chỉ kẻ lông mày, tô son cũng đủ làm đại mỹ nhân: Triệu Mẫn đẹp nhất là đây

Lê Tư ngày xưa chỉ kẻ lông mày, tô son cũng đủ làm đại mỹ nhân: Triệu Mẫn đẹp nhất là đây

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI