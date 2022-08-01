'Ngọc nữ TVB' Lê Tư xinh đẹp và trẻ trung bất chấp tuổi thật

Trong những video và hình ảnh được Lê Tư chia sẻ, cô mặc váy kẻ, để tóc ngắn và gương mặt chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi nữ diễn viên "trẻ như mới ngoài 30", "trẻ hơn tuổi thật" hay "bị thời gian bỏ quên",...

Diễn viên Lê Tư vừa qua đã có chuyến du lịch tại Pháp, cô đồng thời đã đăng tải lên tài khoản Weibo và Instagram cá nhân những hình ảnh về chuyến đi này.

Bên cạnh đó, đồng nghiệp của Lê Tư - diễn viên Cao Hải Ninh - cũng đã để lại lời khen dành cho nhan sắc của đàn chị: "Làm thế nào chị có thể luôn xinh đẹp như thế?". Tuy nhiên, một vài netizen cũng bình luận rằng Lê Tư đã giảm cân quá đà và khuyên rằng nữ diễn viên không nên quan trọng quá mức việc giữ dáng mà quên đảm bảo sức khỏe .

Ở tuổi 51, tuy không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ nữa, nhưng bù lại thì Lê Tư có một gia đình hạnh phúc và người chồng hết mực yêu thương mình. Vừa qua, vợ chồng Lê Tư đã kỷ niệm 13 năm ngày cưới của mình bằng những lời nói ngọt ngào thông qua mạng xã hội.

Vợ chồng Lê Tư vừa kỷ niệm 13 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Lê Tư các con ra ngoài chơi, để các bé có thể tận hưởng tuổi thơ một cách đầm ấm nhất - Ảnh: Internet

Trong một bài đăng hồi cuối tháng 7, Lê Tư có viết: "Chứng kiến lũ trẻ trưởng thành là một trải nghiệm tuyệt vời và hạnh phúc. Chỉ trong nháy mắt, hai con của tôi đã 12 tuổi rồi. Cha mẹ luôn cố gắng tạo cho con một môi trường phát triển dễ chịu và đồng hành cùng chúng nhiều nhất có thể". Được biết, cô thường đưa các con ra ngoài chơi, để các bé có thể tận hưởng tuổi thơ một cách đầm ấm nhất.

Nhan sắc thời trẻ của Lê Tư - Ảnh: Internet

Sinh năm 1971, Lê Tư có xuất thân từ một gia đình có truyền thông nghệ thuật, ông nội cô là đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Lê Dân Vỹ, các cô, các bác cũng đều là diễn viên. Thời đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên là hoa đán đình đám của nhà đài TVB, cô từng tham gia các tác phẩm như Thâm cung nội chiến, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký, Thiên luân, Bàn tay nhân ái...