Dương Hựu Ninh và bà xã tổ chức lễ cưới sau gần 2 năm chung sống

Sao quốc tế 06/07/2022 14:30

Nam diễn viên Dương Hựu Ninh sắp tới sẽ tổ chức đám cưới với bà xã của mình sau gần 2 năm hoãn lại vì lý do dịch bệnh.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, lễ cưới của nam diễn viên Dương Hựu Ninh sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 năm nay sau gần 2 năm hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

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Dương Hựu Ninh làm đám cưới với bà xã sau 2 năm bị hoãn vì dịch bệnh - Ảnh: Internet

Đám cưới của Dương Hựu Ninh sẽ có khoảng 50 khách mời gồm những ngôi sao hạng A của làng giải trí Đài Loan như Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Giả Tịnh Văn, Trương Chấn, Dư Văn Lạc, Dương Cẩn Hoa…

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Đám cưới của Dương Hựu Ninh sẽ có khoảng 50 khách mời gồm những ngôi sao hạng A của showbiz Đài Loan - Ảnh: Internet

Quản lý của Dương Hựu Ninh tiết lộ, đám cưới của nam diễn viên đang trong quá trình chuẩn bị. Ngay sau lễ cưới, nam tài tử sẽ quay trở lại với công việc vì anh có dự án đã phải tạm hoãn lâu vì dịch, một bộ phim khác dự kiến sẽ được bấm máy vào cuối năm nay.

Trước đó, vào ngày 9/9/2020, Dương Hựu Ninh thông báo đã đăng ký kết hôn với bà xã là blogger thời trang Melinda, cô đồng thời cũng là một nhà thiết kế có tiếng và sở hữu thương hiệu riêng của mình. Tháng 12 cùng năm, cả hai đón con gái đầu lòng và đặt tên bé là Anah.

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Vào ngày 9/9/2020, Dương Hựu Ninh thông báo đã đăng ký kết hôn với Melinda - Ảnh: Internet

Trước khi "yên bề gia thất", Dương Hựu Ninh từng có cuộc tình sâu đậm nhiều năm với Quách Thái Khiết. Hai năm sau kể từ khi chia tay, nam diễn viên gặp gỡ và yêu đương với bà xã hiện tại.

Suốt sự nghiệp của mình, Dương Hựu Ninh từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Kiến Quân Đại Nghiệp, Truy Lùng Yêu Quái 2, Vòng Quay Hạnh Phúc 2, Tân Thiên Long Bát Bộ, Phong Thanh, Thiên Kim Nữ Tặc, Công Thức Tuổi Teen...

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