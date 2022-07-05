Ca sĩ Chu Lị Tĩnh qua đời sau 2 năm điều trị ung thư

Sao quốc tế 05/07/2022 15:51

Nữ ca sĩ Chu Lị Tĩnh đã qua đời vào ngày 3/7 vừa qua sau hai năm điều trị ung thư vú.

ETtoday đưa tin, nữ ca sĩ Chu Lị Tĩnh (Miu Chu) sau 2 năm chống chọi với ung thư vú đã qua đời khi chỉ mới 41 tuổi. Tin tức này được công ty quản lý của cô chia sẻ với truyền thông.

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Nữ ca sĩ Chu Lị Tĩnh đã qua đời vào ngày 3/7 vừa qua sau hai năm điều trị ung thư vú - Ảnh: Internet

"Chu Lị Tĩnh, người luôn tươi cười và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người bằng âm nhạc, đã ra đi vào ngày 3/7. Cô ấy đã nỗ lực hết mình vì công việc và cuộc sống. Mất đi Lị Tĩnh là điều không ai mong muốn. Gia đình cô ấy hiện đau buồn và còn nhiều việc cần giải quyết, xin hãy cho họ không gian, thời gian." - Công ty chủ quản của Chu Lị Tĩnh thông báo.

Trước đó, vào đầu năm 2020, Chu Lị Tĩnh được chẩn đoán mắc ung thư vú. Vào tháng 10/2021, nữ ca sĩ chính thức rút khỏi làng giải trí để nhập viện điều trị bằng phương pháp hóa - xạ trị.

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Chu Lị Tĩnh được chẩn đoán mắc ung thư vú vào đầu năm 2020 - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Đài Loan, Chu Lị Tĩnh đã không cho gia đình biết việc cô điều trị ung thư trong thời gian dài. Vào năm 2016, mẹ của nữ ca sĩ cũng đã qua đời vì căn bệnh này. Đây cũng là cú sốc với gia đình của Miu Chu nên cô không hề muốn con mình phải trải qua chuyện này.

Trong suốt thời gian điều trị ung thư, Chu Lị Tĩnh vẫn giữ được tinh thần vô cùng lạc quan. Nữ ca sĩ vẫn có thể sáng tác và thể hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Không những vậy, cô còn tham gia vào các hoạt động phúc lợi cộng đồng hướng đến các bệnh nhân ung thư.

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Trong suốt thời gian điều trị ung thư, Chu Lị Tĩnh vẫn giữ được tinh thần vô cùng lạc quan - Ảnh: Internet

Chu Lị Tĩnh sinh năm 1981, cô là quán quân mùa 3 của chương trình tìm kiếm thần tượng Super Idol ở Đài Loan. Sự nghiệp âm nhạc của cô có nhiều tác phẩm nổi bật có thể kể đến như: Giọt nước mắt phản đối, Hành động nhỏ của em, Ten Million Times Tears, Power Of Existence, Kiss Me, My Little Life,...

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