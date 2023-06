Trong suốt thời gian điều trị ung thư, Chu Lị Tĩnh vẫn giữ được tinh thần vô cùng lạc quan. Nữ ca sĩ vẫn có thể sáng tác và thể hiện các sản phẩm âm nhạc mới. Không những vậy, cô còn tham gia vào các hoạt động phúc lợi cộng đồng hướng đến các bệnh nhân ung thư.

Trong suốt thời gian điều trị ung thư, Chu Lị Tĩnh vẫn giữ được tinh thần vô cùng lạc quan - Ảnh: Internet

Chu Lị Tĩnh sinh năm 1981, cô là quán quân mùa 3 của chương trình tìm kiếm thần tượng Super Idol ở Đài Loan. Sự nghiệp âm nhạc của cô có nhiều tác phẩm nổi bật có thể kể đến như: Giọt nước mắt phản đối, Hành động nhỏ của em, Ten Million Times Tears, Power Of Existence, Kiss Me, My Little Life,...